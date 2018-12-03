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Историк моды предрек победу мусульманского стиля в России

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Историк моды, искусствовед Александр Васильев уверен, что в моде победит стиль унисекс. Такую точку зрения он озвучил на презентации своей книги «Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров» в понедельник, 3 декабря.

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«Уже сейчас многие женщины одеты в мужскую одежду, не подозревая об этом: брюки, удобная обувь, рубашки, короткая стрижка, трикотаж, отсутствие макияжа. Это не упрек, это значит удобство, наверное, комфорт, тепло, безопасность», — приводит его слова «РИА Новости»

Однако, по мнению искусствоведа, Россию ждет «засилье мусульманской моды, победа платков». Он вспомнил, что говорил об этом еще пять лет назад. 

«Я вам говорю, будете и очень даже охотно [ходить в платках], потому что это то, что вас заставят делать в стране, где такое количество мусульман, а Россия является такой страной», — пояснил эксперт. 

Васильев также обратил внимание, что огромную роль в трендах всегда играли «перемены политические», например, мода до войны и после войны. 

Книга «Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров» выпущена к 60-летию историка моды. Труд охватывает около ста лет истории семьи Васильевых. Автор рассказывает о своем детстве и юности, вплоть до эмиграции во Францию в 1982 году, о родителях — актрисе Татьяне Гулевич и театральном художнике Александре Васильеве. На страницах книги Александр Васильев описывает первые шаги на пути к своей коллекции винтажных вещей.

Ранее Васильев рассказал, в чем встречать Новый год. По его мнению, одеться нужно в платья в стиле диско, украшенные блестками и бисером.

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