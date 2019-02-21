Ушел из жизни швейцарский режиссер Клод Горетта

Швейцарский кинорежиссер Клод Горетта умер в возрасте 89 лет. Об этом 21 февраля сообщает газета Le Temps со ссылкой на его семью.

Горетта умер 20 февраля в своем доме в Женеве в окружении родных. По словам его родственников, в течение последнего времени он много болел.

Как передает телеканал «360», Горетта начал свою карьеру после работы в Британском институте кино. Изначально он снимал документальные фильмы и делал сюжеты для телевидения, а в 1970 году ушел в большое кино. В 1973 году он стал призером Каннского кинофестиваля за картину «Приглашение». С ним работали такие актеры, как Жан-Поль Бриссар, Изабель Юппер, Мишель Робер, и другие.

Среди его известных фильмов такие картины, как «Провинциалка», «Кружевница», «Сартр, годы страстей», «День свадеб». Также он стал постановщиком нескольких эпизодов телевизионного сериала «Мегрэ» по романам бельгийского писателя Жоржа Сименона, отмечает «Федеральное агентство новостей».