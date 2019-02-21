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Стала известна основная причина смерти мужчин в России

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Фото: Depositphotos
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Болезни системы кровообращения являются основной причиной смерти мужчин в России. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает телеканал RT.

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От этих заболеваний в 2017 году скончались около 102 тыс. мужчин трудоспособного возраста (16–29 лет). К таким болезням в том числе относят инсульт и инфаркт миокарда. Порядка 86,9 тыс. человек умерли от внешних причин, например ДТП, нападения, несчастные случаи. Еще 42 тыс. скончались от новообразований.

Среди прочих причин — болезни органов пищеварения (26 тыс.), инфекционные и паразитарные заболевания (20 тыс.) и болезни органов дыхания (12 тыс.). В общей сложности в России в 2017 году скончались 317,5 тыс. мужчин трудоспособного возраста.

7 февраля министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что около 70% российских мужчин трудоспособного возраста умирают из-за проблем, вызванных алкоголем. В то же время вице-премьер Татьяна Голикова в октябре прошлого года заявила, что смертность мужчин трудоспособного возраста в результате употребления спиртного сократилась в России почти на 40% за последние шесть лет.

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