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Разработан метод предотвращения преждевременной смерти

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Фото: wikipedia.org
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Ученые из Института Солка (США) нашли способ борьбы с прогерией — редким генетическим заболеванием, которое характеризуется преждевременным старением организма и приводит к ранней смерти.

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Как пишет Medical Xpress, специалистам удалось снизить проявление заболевания благодаря редактированию генов с помощью технологии CRISPR/Cas9.

Она применяется для изменения нуклеотидной последовательности ДНК. 

В эксперименте над больными прогерией мышами, чьи клетки ученые заставили вырабатывать белок Сas9 (является «ножницами», разрезающими ДНК в определенной его части), в грызунов были внедрены две РНК, отвечающие за редактирование генов.

Гидовая РНК указывала Cas9, в каком гене требуется произвести разрез. Мишенью стал ген LMNA, производящий белок ламин А, разрушающий связи хромосом с ядерной мембраной и приводящий к проявлению прогерии.

В результате генной терапии LMNA становился нефункциональным.

Через два месяца после начала терапии у мышей улучшилось состояние сердечно-сосудистой системы, затормозилась дегенерация артерий, а продолжительность жизни увеличилась на 25%.

Ученые уверены, что новая терапия позволит найти способ увеличить продолжительность жизни таких больных еще больше.

15 февраля была названа причина раннего старения мозга.

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