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Названа причина раннего старения мозга

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Фото: Depositphotos
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Ученые Йельского университета (США) выяснили, что депрессия может значительно ускорить ухудшение когнитивных функций и старение мозга, а также способствует развитию болезни Альцгеймера. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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В исследовании ученые использовали метод сканирования мозга, в ходе которого пациентам вводили радиоактивное вещество, используемое в качестве контраста. Во время позитронно-эмиссионной томографии данное вещество начинает испускать гамма-кванты, регистрируемые детекторами.

Оказалось, что у пациентов с депрессией плотность контакта между нейронами ниже, чем у людей того же возраста. По словам ученых, чем больше различных симптомов депрессии было у людей, тем хуже были налажены контакты между нейронами. Таким образом, специалисты пришли к выводу, что депрессия может значительно ускорить старение центральной нервной системы.

Ранее в феврале в качестве профилактики депрессии специалисты порекомендовали употреблять в пищу грецкие орехи. Выяснилось, что у людей, употреблявших от 24 г орехов в день, депрессия встречалась на 26% реже, чем у тех, кто орехи не ел или ел в минимальном количестве.

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