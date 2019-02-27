Умерла предсказавшая свою смерть аргентинская модель Playboy

Аргентинская модель Playboy Наташа Хаитт, угрожавшая раскрыть имена педофилов среди политиков страны и предсказавшая свою смерть в апреле 2018 года, была найдена мертвой после вечеринки в Буэнос-Айресе. Об этом сообщило Bluradio.

В прошлом году на своей странице в Twitter женщина написала, что не собирается совершать самоубийство, а также призвала не верить в ее смерть от передозировки или несчастного случая. По ее словам, если она умрет, то это будет дело чужих рук.

26 февраля обнаженное тело модели было найдено в клубе Xanadú. По версии врачей, 42-летняя модель умерла от передозировки наркотиков. В ее крови были найдены следы алкоголя, кокаина и ЛСД. Сотрудники полиции задержали бизнесмена Рауля Велазтики Дуарте, который обвиняется в даче ложных показаний.

Хаитт утверждала, что ей были известны имена людей, занимающихся торговлей детьми. Якобы в их число входили известные политики Аргентины, а также религиозные деятели, телевизионные продюсеры и телеведущие.

Женщина утверждала, что неоднократно получала угрозы, однако так и не назвала ни одного имени. У нее остались две дочери. Расследование продолжается, полиция занимается изучением записей видеокамер клуба.

26 февраля стало известно, что суд в Австралии признал виновным в сексуальном надругательстве над несовершеннолетними старшего католического священника страны кардинала Джорджа Пелла.