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Названы самые беспокоящие россиян вопросы в поездках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Отправляясь за границу, россияне больше всего интересуются эпидемической обстановкой в стране путешествия и необходимостью делать прививки перед поездкой. Об этом 7 августа сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на результаты работы всероссийской «горячей линии».

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Специалисты проводили консультации по вопросам туристических услуг и инфекционных угроз за рубежом в период с 8 по 22 июля в каждом субъекте России.

«Более половины поступивших вопросов были связаны с эпидемической ситуацией за рубежом, клиническими проявлениями инфекций и мерами их профилактики. Всего оказано 6050 консультаций», — говорится на сайте ведомства.

Так, 1050 консультаций касались вопросов эпидемиологической ситуации за рубежом, еще 837 — вопросов профилактики инфекций, зарегистрированных за границей.

Также россияне интересовались иммунизацией, клиническими проявлениями инфекций, правилами безопасного поведения на отдыхе и своими правами при получении туристических услуг.

В частности, восемь обращений граждан послужили поводом для проведения проверок, а 13 — для возбуждения административного дела.

В ведомстве напомнили, что в путешествиях за рубеж туристов могут подстерегать опасные инфекционные заболевания, поэтому следует запрашивать сведения о текущей эпидемиологической ситуации в управлениях по субъектам России и у туроператоров.

Ранее в августе эксперты подсчитали траты россиян на еду во время путешествий. Выяснилось, что туристов из РФ не смущают расходы на питание, так как местная кухня помогает погрузиться в культуру страны пребывания.

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