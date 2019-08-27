Пожарную безопасность проверили во всех подмосковных школах

Сотрудники МЧС к 1 сентября проверили 3,8 тыс. образовательных учреждений Московской области — школ, детских садов, колледжей и вузов. Об этом во вторник, 27 августа, сообщили в пресс-службе вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

Наличие в ученых заведениях первичных средств пожаротушения, планов эвакуации, а также состояние эвакуационных и аварийных выходов, исправность систем противопожарной защиты проверили специалисты пожарного надзора ГУ МЧС РФ по Московской области, пишет РИАМО. В ходе проверки было выявлено около 1,5 тыс. различных нарушений, которые были оперативно устранены.

По словам Пестова, в начале нового учебного года во всех образовательных учреждениях пройдет традиционный месячник безопасности, в рамках которого пройдут теоретические и практические занятия с учащимися и преподавательским составом, в том числе, тренировки по эвакуации, сообщает телеканал «360». Вице-губернатор подчеркнул, что такие мероприятия позволяют снизить риски травматизма и гибели людей в случае возникновения ЧС.

Ранее 27 августа сообщалось, что Роспотребнадзор вынес свыше 27 тыс. штрафов за нарушения в школах.