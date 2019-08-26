Прямой эфир

Москвичам напомнили об услугах для школьников и родителей

0
Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Москвы могут воспользоваться электронными услугами для школьников и родителей. Об этом 26 августа сообщается на сайте ведомства.

Контрольная забота: чего ждут россияне от системы образования
Для половины родителей общая атмосфера в школе важнее успеваемости

Так, при помощи сервиса можно записать ребенка в первый класс или перевести его в другую школу в течение всего учебного года. Уточняется, что в электронном заявлении допустимо указывать до трех образовательных организаций. Также на mos.ru можно оформить карту учащегося, дающую школьникам льготы: проезд на транспорте, запись к врачам, бесплатное посещение музеев, скидки на некоторые товары и услуги, пишет «Москва 24». Для оформления карты необходимо удостоверение личности, данные о регистрации, фотографии и номер полиса ОМС. Карта будет готова в течение 30 дней, ее отправят прямо в школу.

Также на сайте мэрии родители смогут проследить за успеваемостью ребенка, воспользовавшись сервисом «Электронный дневник школьника». Там отображается расписание занятий, домашние задания и оценки. Там же можно оперативно связаться с преподавателем. Система «Проход и питание» позволяет родителям всегда знать, во сколько их ребенок пришел в школу и когда ушел с занятий. Для использования этого сервиса нужно заполнить и передать в школу заявление на информирование.

Помимо этого, на сайте можно записать ребенка в бесплатные секции и кружки, группы продленного дня, а также увидеть результаты экзаменов, пишет «Федеральное агентство новостей».

19 августа сообщалось, что Роспотребнадзор дал рекомендации по школьным завтракам и обедам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019