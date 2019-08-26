Москвичам напомнили об услугах для школьников и родителей

Жители Москвы могут воспользоваться электронными услугами для школьников и родителей. Об этом 26 августа сообщается на сайте ведомства.

Так, при помощи сервиса можно записать ребенка в первый класс или перевести его в другую школу в течение всего учебного года. Уточняется, что в электронном заявлении допустимо указывать до трех образовательных организаций. Также на mos.ru можно оформить карту учащегося, дающую школьникам льготы: проезд на транспорте, запись к врачам, бесплатное посещение музеев, скидки на некоторые товары и услуги, пишет «Москва 24». Для оформления карты необходимо удостоверение личности, данные о регистрации, фотографии и номер полиса ОМС. Карта будет готова в течение 30 дней, ее отправят прямо в школу.

Также на сайте мэрии родители смогут проследить за успеваемостью ребенка, воспользовавшись сервисом «Электронный дневник школьника». Там отображается расписание занятий, домашние задания и оценки. Там же можно оперативно связаться с преподавателем. Система «Проход и питание» позволяет родителям всегда знать, во сколько их ребенок пришел в школу и когда ушел с занятий. Для использования этого сервиса нужно заполнить и передать в школу заявление на информирование.

Помимо этого, на сайте можно записать ребенка в бесплатные секции и кружки, группы продленного дня, а также увидеть результаты экзаменов, пишет «Федеральное агентство новостей».

19 августа сообщалось, что Роспотребнадзор дал рекомендации по школьным завтракам и обедам.