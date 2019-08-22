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В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Эксперты из АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) предложили Минпросвещению ввести в школах киберспортивные дисциплины, такие как Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame. Об этом 22 августа сообщает РБК.

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Сейчас любой банк заинтересован в привлечении молодого поколения. Это понятно: мир меняется, меняется подход к финансам, и очень важно успеть завоевать аудиторию, которая будет активно пользоваться банковскими услугами лет через 10–20. В ход идут и YouTube, и «Яндекс.Дзен», и ленты блогеров, и специальные продукты для киберспортсменов.

Специалисты отметили, что в мире ежегодно проводятся киберспортивные турниры и крупные чемпионаты по этим играм. Среди предложенных имеются различные стратегии, онлайн-арены сражений, карточные игры и симуляторы. При этом из представленного списка две игры к турнирам отношения не имеют — это Minecraft и CodinGame, где первая представляет из себя строительный симулятор, а вторая является платформой для изучения программирования в игровой форме.

«Это должны быть занятия наполненные смыслом, позволяющие развивать навыки, необходимые в будущей взрослой жизни — стратегическое и логическое мышление, умение принимать быстрые решения, командная работа», — рассказал гендиректор ИРИ Сергей Петров.

Игры отбирались в строгом соответствии с возрастной категорией 14+, чтобы не навредить детской психике. Помимо этого была учтена их популярность среди мировой аудитории.

Специалисты также учли и отдых, поэтому к своему проекту они приложили рекомендации о том, как и когда во время игры делать паузы и разминки.

В апреле сообщалось, что в Москве в 2019/2020 учебном году появятся классы по киберспорту для учащихся 10–11-х классов. Они рассчитаны на 120 человек. Отбор будет проводиться на основе аттестатов за девятый класс, участники киберспортивных турниров будут иметь приоритет.

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