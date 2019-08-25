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Контрольная забота: чего ждут россияне от системы образования

Для половины родителей общая атмосфера в школе важнее успеваемости
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Контрольная забота: чего ждут россияне от системы образования
2019-08-23 18:54:02">
2019-08-23 18:54:02
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От реализации национального проекта «Образование» ждут модернизации учебной инфраструктуры, перехода на новые технологии и улучшения общей атмосферы в школах. Об этом свидетельствуют данные исследования Общероссийского народного фронта (ОНФ) на основе опроса родителей и учителей. С документом ознакомились «Известия». Нацпроект, на который до 2024 года выделено почти 785 млрд рублей, должен вывести нашу страну в топ-10 по качеству общего образования. Самыми трудными задачами при его реализации педагоги считают строительство новых сельских школ и цифровизацию. А родители считают, что дружелюбная обстановка в классе важнее успеваемости.

«Еще докажи, что молодец»

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Согласно исследованию ОНФ (имеется в распоряжении «Известий»), самыми актуальными задачами нацпроекта «Образование» педагоги назвали модернизацию инфраструктуры — зданий, спортплощадок, техники и оборудования (45%), а также создание новых школ в селах (42%). Кроме того, учителя ждут массовых психолого-педагогических и методических консультаций для родителей (48%).

Треть опрошенных отметили важность проведения цифровой трансформации образования, 27% — обновления образовательных стандартов, 26% — создания новых организаций дополнительного образования.

Сложнее всего, по мнению педагогов, будет идти строительство сельских школ (так считают 33% респондентов), цифровизация образования (32%) и модернизация инфраструктуры (29%). Также к трудным задачам были отнесены оценка качества образования по международным методикам и введение Национальной системы учительского роста (новая форма аттестации). Согласно данным опроса, три четверти педагогов (73%) не поддержат введение должностей «старший учитель» и «ведущий учитель» (их появление предполагает нацсистема), если за этим не последует изменение системы оплаты труда.

учебники
Ноутбуки и планшеты с разными электронными учебниками

Ноутбуки и планшеты с разными электронными учебниками

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

«Система аттестации учителей унизительная. Получается, проработал в школе пять лет и еще докажи, что молодец, а через пять лет снова та же процедура» — такой отзыв в ходе опроса оставила преподаватель одной из школ в Московской области. А учитель из республики Башкортостан в свою очередь опасается, что в ходе реализации нацпроекта «ничего не изменится, разве что введут «дележку» на «старших и нестарших» учителей».

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Чего ждут родители

По мнению родителей, из всех мероприятий нацпроекта наиболее положительно повлиять на обстановку в школе смогут участие детей в международных соревнованиях (76%), возможность выбирать наставников в исследованиях и проектах (72%), а также профориентационные онлайн-уроки (72%). По мнению семи из десяти родителей, школьную атмосферу улучшит и вовлечение ребят в волонтерство.

При этом беспокойство родителей вызывает возможное увеличение нагрузки на учеников. Так, треть опрошенных (34%) опасается введения новых обязательных предметов или отдельных модулей, а 22% — увеличения количества проектов, исследований и творческих работ. Настороженно родителя настроены и в отношении индивидуализации обучения (так ответили 18% респондентов).

В сегодняшней школе родителям и их детям не нравится большое количество домашнего задания (38%), неинтересные уроки (33%), большая загруженность учеников, которым не хватает времени на хобби (31%), и шестидневка (25%).

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Ребенок использует радио-пульт для выбора правильного варианта решения задачи на уроке математики в средней школе 

Ребенок использует радио-пульт для выбора правильного варианта решения задачи на уроке математики в средней школе

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Для половины родителей дружелюбная и комфортная атмосфера в учебном заведении важнее, чем академическая успеваемость (52%). При этом большинство респондентов утверждают, что их дети не сталкивались с травлей, хотя бывали случаи, когда им давали обидные прозвища (26%). Четверть говорила о драках в школах. В основном респонденты, которые сталкивались с негативными проявлениями по отношению к их детям, отмечали, что подобные случаи требуют отдельного анализа и разбора, в том числе при участии школы, родителей и самих учеников.

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Опрос был проведен Общероссийским народным фронтом и фондом «Национальные ресурсы образования» в первой половине 2019 года. В нем приняли участие 2,5 тыс. родителей и 3 тыс. педагогов из 83 регионов страны.

Реальные изменения

О том, что люди должны почувствовать реальные изменения от национальных проектов, неоднократно говорил президент России Владимир Путин, напомнила координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

— Ожидания общества от сферы образования особенно высоки, – отметила она в беседе с «Известиями». — И в первую очередь позитивных качественных изменений ждут учителя и родители.

Чтобы удалось выполнить все запросы россиян, важно контролировать финансирование нацпроекта, идущее из федерального бюджета, отметил в разговоре с «Известиями» президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

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Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке, председатель Российского общества «Знание» Любовь Духанина 

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке, председатель Российского общества «Знание» Любовь Духанина

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Нацпроект «Образование» должен обеспечить глобальную конкурентоспособность российской школы и вывести РФ в десятку ведущих стран мира по качеству образования. Планируется, что с 2019 по 2024 год на его реализацию будет выделено почти 784,5 млрд рублей. Согласно исследованию аналитического центра НАФИ и Совета Федерации, проведенного в мае-июне 2019 года, о существовании нацпроекта знает каждый пятый житель страны, а почти половина россиян — 46% — сочли «Образование» наиболее приоритетным из всех нацпроектов.

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