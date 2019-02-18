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«Учителя – главный объект наших инвестиций»

Президент ГК «Просвещение» Владимир Узун рассказал, как подготовить российские школы к ключевым преобразованиям
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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С 14 по 15 февраля в Сочи проходит Российский инвестиционный форум. Главная тема в этом году — реализация национальных проектов. Особое место среди них занимает сфера образования. Обсуждение возможностей и перспектив российского образования проходило на панельной дискуссии «Государство и бизнес для современной школы: новые возможности взаимодействия в рамках национального проекта «Образование». Участник дискуссии президент группы компаний «Просвещение» Владимир Узун в интервью «Известиям» рассказал о том, как будут меняться подходы к школьному образованию и для чего нужно инвестировать в переподготовку учителей.

— Проекту «Образование» уделяют особое внимание. К каким изменениям в подходе к образованию он приведёт?

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 Во-первых, хочу поздравить всех с началом эпохи Национальных проектов. Надо понять, в чём суть. Речь идёт о переводе экономики страны на инвестиционную модель управления, что позволит добиться прорыва фактически во всех сферах и отраслях нашей жизни.

— О каких отраслях идет речь?

 Это и демография, и здравоохранение, и жильё, и дороги и так далее. И ключевой вопрос в этом прорыве: кто это всё будет делать? Поэтому вопрос образования является ключевым.

— Какие направления в российском образовании прежде всего нуждаются в инвестициях?

Как предприниматель, я слышу слово «инвестиции» и начинаю задаваться вопросом: «А во что мы будем инвестировать, прежде всего, – в Национальном проекте «Образование»? И ключевое преобразование, которое предполагается сделать, – это, конечно, совершенно по-другому подготовить наших учителей.

— Каким образом будет проходить эта переподготовка?

Учителя – главный объект наших инвестиций. Если мы договоримся с ними, сделаем их нашими партнёрами, соратниками, оснастим их, обучим их новым компетенциям, тогда мы добьёмся успеха в Нацпроекте «Образование» в целом. Если нет, разговоры останутся разговорами.

— Ограничится ли все этим или изменения ждут и другие составляющие учебного процесса?

Помимо этого, речь идёт, конечно, об изменениях больших в части оснащения школ, отдельное направление – оснащение сельских школ, речь идёт о цифровизации школ, об оснащении инфраструктурой. То есть всё, что позволит подготовить будущие кадры нашей страны для модернизации экономики в целом.

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— Какова роль «Просвещения» в реализации проекта?

 «Просвещение» традиционно оснащает весь учебный процесс в стране. Сегодня мы оснащаем больше 32 тысяч школ в стране, практически все школы страны, напрямую, в режиме «7 на 24».

— На чём сейчас строит свой подход к учителям «Просвещение»? Изменилась ли его стратегия?

Очень хороший вопрос. Вообще учительство, школьное обучение, – это очень консервативная отрасль. И здесь мы находим противоречие. То есть как быстро готовить людей к изменениям, с учётом того, что есть требования к предметным знаниям, да просто к естественному росту детей? И перво-наперво о чём мы должны договориться, чему мы должны обучить учителей – это готовить ребят, готовых к быстрым изменениям в жизни.

— Как именно это будет происходить?

Для этого нам нужно, во-первых, самих учителей этому научить. Оснастить их современной техникой, современными технологиями, снять с них рутинную работу по обработке данных результатов детей. Договориться с ними и выстроить каждому ребёнку индивидуальную траекторию развития. Большой объём работы за достаточно короткие сроки, но его надо делать.

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