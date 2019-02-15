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Поддержка по адресу: государство составит портрет бедного россиянина

Регионы попросили активнее подключаться к реализации нацпроектов
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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Министрам и губернаторам поставили задачу подготовить социальный портрет граждан с доходом ниже прожиточного минимума. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в рамках беседы с главами субъектов России, на которой обсуждалась реализация национальных проектов. Регионы заключили 4099 соглашений с федеральным центром, однако четыре субъекта не смогли управиться в срок — это Дагестан, Камчатка, Севастополь и Ставрополье. Их руководству рекомендовано закрыть эту проблему в оперативном режиме.

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Бюджет национальных проектов до 2024 года оценивается в беспрецедентные для российской экономики 25,7 трлн рублей. Из них 13,158 трлн будет выделено из федерального бюджета, 7,515 трлн рублей — из внебюджетных источников. Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 трлн рублей, еще 147,8 млрд рублей будет предоставлено из государственных внебюджетных фондов. Основной задачей, по словам премьер-министра, является снижение уровня бедности граждан.

— Если говорить о социальной политике, у нас свыше 19 млн человек, чей доход ниже прожиточного минимума. Сегодня такими людьми занимаются органы социальной защиты. Решения о выплатах и пособиях принимаются на основе сухих цифр и в общем достаточно стандартного набора данных. Это обезличенная картина, а нам надо составить более подробный социальный портрет бедности в нашей стране, — сказал Дмитрий Медведев. — Чтобы помочь человеку выбраться из такой ситуации, необходимо понять специфику именно его жизненных проблем, его потребностей, посмотреть, какое у него образование, возможности, состояние здоровья.

Председатель правительства подчеркнул, что современные технологии позволяют легко решить эту задачу. В ФНС разработали программный продукт, который позволяет увидеть имущественный статус человека и прояснить многие другие вопросы.

— Самое главное — предложить адресную помощь, то есть помочь получить образование, например, которое обеспечит преимущество на рынке труда, дать возможность заняться вопросами здоровья, разобраться с проблемами, разработать для таких людей механизмы поддержки создания малого бизнеса, — отметил премьер-министр.

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Чего не хватает инвесторам в территориях опережающего развития

Также Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании 14 территорий опережающего развития (ТОР): 11 в моногородах и три — в закрытых административных территориальных образованиях. Такими территориями стали: Ясный (Оренбургская область), Катайск (Курганская область), Нефтекамск, Белорецк  и Благовещенск (Башкирия), Костомукша (Карелия), Северск (Томская область), Лесной и Новоуральск (Свердловская область), Менделеевск (Татарстан), Чапаевск (Самарская область), Глазов (Удмуртия), Решетиха и Володарск (Нижегородская область).

Эти экономические зоны пользуются особыми условиями в части налогообложения, льготных тарифных ставок социальных взносов, режима свободной таможенной территории, льгот по аренде и подключению к инфраструктуре. Кроме того, для ТОР действует упрощенный порядок землепользования и особый порядок проведения контроля и надзора. Такие территории создаются для привлечения инвестиций и создания точек экономического роста в регионах России.

Основные задачи для правительства президент определил в последнем майском указе. Речь идет об увеличении народонаселения, повышении ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет— к 2030-му. Необходимо разработать механизмы повышения уровня жизни граждан, обеспечить устойчивый рост их реальных доходов и пенсий. Поставлена задача вдвое снизить уровень бедности в стране, а Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира.

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