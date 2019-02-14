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Новый подход к инвестициям в образование обсудили на форуме в Сочи

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Фото: РИА Новости/Андрей Эрштрем
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Сотрудничество государства, науки и бизнеса с целью развития современной школы в рамках нацпроекта «Образование» обсудили участники Российского инвестиционного форума в Сочи в четверг, 14 февраля.

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В ходе профильной дискуссии при участии главы Минпросвещения Ольги Васильевой был представлен алгоритм эффективного их взаимодействия по выстраиванию системы поддержки образовательной среды, формированию региональных учительских сообществ, в том числе на базе педагогических информационных платформ. Как отметила министр, сегодня необходимо вкладывать не только в инфраструктуру и процессы, но и в самих учителей.

Ее поддержал президент группы компаний «Просвещение» Владимир Узун, который отметил, что инвестировать в каждого учителя является их целью. Для этого, по его словам, необходим постоянный мониторинг состояния системы образования в регионах, что позволит адаптировать специальные продукты под запросы педагогов.

Кроме того, стало известно, что Минпросвещения совместно с Российской академией наук и «Просвещением» запускает проект по созданию опорных школ РАН, в котором примут участие 110 образовательных учреждений в 32 субъектах страны. Работать они будут под патронатом научных институтов и ведущих российских ученых с целью внедрения в образовательный процесс самых последних передовых разработок.

В заседании круглого стола по вопросам образования в рамках сочинского форума участие также приняли аудитор Счетной палаты Михаил Мень, ректор РАНХиГС Владимир Мау, индустриальный директор «Ростеха» Сергей Сахненко, учитель года России – 2018 Динаев Алихан и др.

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