Сошли с дистанции: родители стали следить за личной жизнью учителей

Учительница из Алтайского края Татьяна Кувшинникова оказалась на грани увольнения из-за фотографии в спортивном купальнике. Жалобу на «недостойное поведение» подала мама одного из учеников. Директор вызвал Кувшинникову в кабинет и потребовал написать заявление. Другие родители сплотились, чтобы отстоять право Кувшинниковой преподавать в школе. Почему современные родители стали вмешиваться в личную жизнь учителей и судить об их моральном облике — разбирались «Известия».

«Аморальная» чемпионка

В свободное от преподавания время учительница русского и литературы Татьяна Кувшинникова занимается зимним плаванием. На своей странице в соцсети она нередко выкладывает фотографии с заплывов и соревнований, а также дипломы и медали, полученные за участие в них. Одну из фотографий прислали директору барнаульской школы, и та приняла решение немедленно уволить преподавателя за «аморальное поведение».

«В понедельник меня вызвала директор и показала в смартфоне фото, где я в фиолетовом платье на брусьях. Она сказала, что фотографию прислала мама одного из учеников с вопросом «что это?» Директор спросила меня, какое право я имела так одеваться, сказала, что это «пятно на репутации школы», «безвкусное платье», «оголены колени», «вы не достойны носить звание педагога», и сказала мне писать заявление на увольнение по собственному желанию», — рассказала Кувшинникова. Блестящее платье женщина брала с собой на спортивное мероприятие в честь зимней универсиады. Женщина состоит в Федерации зимнего плавания.

учителя Учительница русского и литературы Татьяна Кувшинникова, оказавшаяся на грани увольнения из-за фотографии в купальнике Фото: vk.com/Татьяна Кувшинникова

Об увольнении узнали родители детей, у которых Кувшинникова вела уроки, и начали собирать подписи в ее защиту. Директор в итоге вынесла решение в пользу учителя, заявив, что ее отстояли родители. Вне контекста фотография может показаться кому-то вызывающей: женщина в очень коротком ярком платье в туфлях на шпильке висит на брусьях, подтянув ноги. Но имеют ли право родители выискивать «аморалку» в соцсетях преподавателей и вмешиваться в их личную жизнь — куда более спорный вопрос.

В июне прошлого года российские педагоги массово отстаивали право на преподавание в школе омской учительницы Виктории Поповой. Родитель одного из школьников пожаловался директору на фотосессию учителя в закрытом купальнике. Несмотря на то что сам снимок появился на каникулах, руководство учебного учреждения приняло решение немедленно уволить молодого преподавателя музыки. Фотографию в стиле pin-up выложила фотограф из модельной школы, где училась Попова. Сама девушка не размещала его в личном профиле. Но это обстоятельство оказалось несущественным для родителей, обнаруживших это фото.

Преподаватели по всей России запустили флешмоб #учителятожелюди, в рамках которого начали публиковать пляжные фотографии в поддержку Поповой в своих соцсетях. Когда о ситуации узнали в региональном правительстве, учительнице предложили вернуться. Захотела ли молодая преподавательница работать в школе, где родители пристально следят за ее моральным обликом, не сообщается.

Какой пример подают

Трудовой кодекс действительно допускает увольнение педагогов за «совершение аморального поступка» и «применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием». Однако нигде в документах не прописано, что именно считать аморальным. Если бы подобный кодекс и существовал, то требования не фотографироваться в купальнике или не носить яркую одежду вне школы отвернуло бы многих молодых специалистов от профессии учителя.

учителя Фото: Depositphotos

«Если государство будет выставлять подобные требования к какой-то профессии, то человек перед тем, как пойти учиться, должен знать, что его ждет. Учитель становится бесправным и неуважаемым, имеет низкую зарплату, а чтобы прожить, вынужден совмещать ставки. При этом должен не забывать о своей семейной жизни и детях, в таких условиях профессия становится не только непривлекательной, но и опасной. Тебя могут побить старшеклассники, уволить за фото, которое кому-то из родителей показалось фривольным», — отмечает председатель национального родительского комитета Ирина Волынец.

По ее мнению, подобные ситуации возникают из-за того, что у некоторых матерей слишком много свободного времени, которое они тратят на мониторинг чужих страниц в соцсетях. Председатель родительского комитета убеждена, что фотография спортивной учительницы в купальнике уместно смотрелась бы даже на школьной доске почета.

«Я хочу призвать руководителей школ не поддаваться на провокации, которыми занимаются родители. Складывается ощущение, что этим людям больше нечего делать. Вместо того чтобы заниматься своими детьми и делами, они роются в аккаунтах учителей. У меня четыре школьника, и времени просматривать профили их преподавателей просто нет. Даже если бы сами дети показали, что учительница разместила фотографию в купальнике, тем более если у нее спортивная фигура, то это можно расценить скорее как пропаганду здорового образа жизни. Такое фото уместно было бы разместить даже в школе на доске почета. Если бы женщина на фотографии была старше и менее подтянутая, то никому бы и в голову не пришло пожаловаться на то, что она щеголяет в купальнике. Так что здесь может быть и элементарная зависть мамы, которая не занимается собой и свою несостоятельность она выплескивает таким образом», — добавляет Волынец.

Крайним в подобных скандалах остается не только учитель, но и ребенок, чей родитель был инициатором скандала. О ситуации моментально узнают другие преподаватели, родители и, конечно же, сами дети. По мнению Волынец, в последние годы число неправомерных жалоб на учителей стало только набирать обороты. В советское время авторитет учителя был беспрекословен. Родители не являлись в школу без приглашения, а на собраниях боялись, как бы учитель не сделал замечание о поведении их ребенка.

учитель Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

«Сегодня идет перекос в обратную сторону. Родители уверены, что на всё имеют право, бегут жаловаться в прокуратуру, директору, пишут письма президенту. Директор, как правило, вместо того, чтобы досконально разбираться, берет и увольняет человека при малейшем скандале и поддается на провокации. Такое отношение со стороны руководства еще больше снижает авторитет профессии. С одной стороны, постоянно прессует администрация, а с другой — родители, которые приходят, чтобы показать, кто здесь власть», — подчеркнула председатель общественной организации.

Комплекс причин

Доктор психологических наук, профессор Илья Слободчиков, напротив, считает, что стремление родителей вмешиваться в личную жизнь учителей — не поколенческая проблема, а свидетельство уровня культуры и психологических особенностей конкретного человека.

«Не стоит говорить огульно на всё поколение. Это история дурного исключения. Тотальный контроль всех за всеми мы уже проходили в 1930-х годах, чем это закончилось — всем известно. Цель этих родителей не в том, чтобы оскорбить и унизить учителя, а скорее в том, чтобы получить инструмент для манипуляции. Далеко не любой человек просто из соображений элементарной чистоплотности опустится до подобных вещей», — поясняет Слободчиков.

Корень проблемы, по его мнению, лежит именно в культурологической плоскости и вытекает из природного любопытства людей, а также их властных комплексов. Зачастую виртуальными разбирательствами занимаются родители, не ощущающие личную или профессиональную востребованность в реальной жизни.

«Если есть повод заглянуть в чужое окошко, то почему бы этого не сделать. Вся эта история упирается в невысокий уровень культуры и отсутствие понимания о рамках поведения. К тому же есть родители и их весьма немало, которые по определению считают, что система образования им обязана. И раз она эту обязанность не выполняет, то нужно заниматься поиском виновного», — уточняет доктор психологических наук.

Поиск виновного в данном случае работает как защитный механизм. Это своеобразная защита собственных чад от «недостойных» учителей. Однако разбираться в том, почему у ребенка возникают проблемы, люди такого типа личности не хотят. Это неизбежно приведет к признанию собственных промахов и недоработок. Существует еще одна подсознательная причина, по которой родители пытаются очернить преподавателей, — собственный травмирующий опыт.

«Нередко этим занимаются люди, у которых были не очень хорошие отношения с педагогами в школах. Им есть на что обижаться на учителей как на касту. В лице конкретного педагога они наказывают всё сообщество и мстят за былые неудачи. К этому прибавляется возможность дезавуировать светлый образ педагога, каким нам его всегда преподносили», — считает Слободчиков.

учителя Доктор психологических наук, профессор Илья Слободчиков Фото: commons.wikimedia.org/Кракадил

Психолог убежден, что единой причины подобного поведения родителей, как правило, не бывает. Здесь задействован целый комплекс факторов, но какой-то мотив является ведущим: жажда самовыражения, стремление контролировать учебный процесс, поставить учителя на место.

«Учитывая, что на любого человека можно накопать что угодно, при желании интерпретировать это как угодно, возникает такая цепочка. Учитель с какими-либо недостатками недостоин учить мое замечательное чадо. Эта тенденция возникла из-за модели о том, что педагогика — это система обязанностей», — резюмирует доктор психологических наук.

Всем обязаны

Плодотворная почва для людей такого психологического типа — родительские чаты, где они могут транслировать сплетни по поводу учителей и их личной жизни, а заодно настраивать против них весь класс. Участие педагога в родительских чатах лишает его времени, которое нужно потратить на проверку работ, подготовку к урокам, внеклассной работе, не говоря уже о личной жизни. Единственное разумное решение для педагога — держать дистанцию, считает активист профсоюза «Учитель», преподаватель истории и обществознания Александр Кондрашов.

«Общение между учителями и родителями должно быть дозированным и адресным. В некоторых школах учитель действует через классного руководителя. Как преподаватель, я понимаю, что общение со всеми родителями учеников — мне не нужно. Если возникают какие-то сложности, решать их нужно лично», — отмечает преподаватель.

Родители хотят, чтобы у ребенка перед глазами был пример для подражания, убежден Кондрашов. Однако далеко не все из них способы сами вести образцовую жизнь, и поэтому перекладывают эту обязанность на учителя.

«Это подпитывается еще и представлениями о том, что школа должна воспитывать их детей, а учитель — соответствовать представлениям о правильном образе жизни. При этом самим родителям соответствовать этому образу совершенно необязательно. Часто родители хотят, чтобы их дети увлекались чтением, хотя сами не берут книг в руки. Здесь то же самое», — считает Кондрашов.

учителя Фото: ТАСС/Алешковский Митя

Беззащитность учителей в подобных скандалах связана еще и с тем, что коллектив боится отстаивать свои права. Когда преподаватели разобщены или боятся сказать слово в защиту уволенного, директору проще всего расправиться с «одиночкой». В региональных школах, где кадровый вопрос стоит всё более остро, директор тем не менее может безо всяких разбирательств уволить неугодного учителя. С учетом разницы в зарплатах учителей в столице и регионах многие учителя держатся на чистом энтузиазме и любви к детям. Если родители будут под «благовидными» предлогами вытравливать их из профессии, желающих преподавать в школах станет еще меньше.

«Учителя сами себя не умеют защитить, и в этом не заинтересовано руководство. Поэтому на них можно нападать без риска получить ответ. С одной стороны, на них лежит ответственность за жизни детей, к каждому нужно подходить персонально, при этом никаких механизмов воздействия на школьников, кроме как что-то говорить, попросту не существует. Учитель должен уметь сразу всё и при этом получать довольно низкую зарплату, иногда меньше МРОТ», — добавил представитель профсоюза.