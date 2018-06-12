Педагоги публикуют фото в купальниках в поддержку уволенной коллеги

Учительницы из России начали флешмоб в поддержку своей коллеги из Омска, уволенной за фото в купальнике. Педагоги со всей страны выкладывают снимки под девизом «Учителя тоже люди».

Необычная акция началась в социальной сети Instagram.

Публикация от Дубинец Тамара (@tomadubi) 11 Июн 2018 в 12:59 PDT

Публикация от bertha (@bertha_khan) 11 Июн 2018 в 10:47 PDT

Фотографии учителей в купальниках стали появляться в знак поддержки 26-летней учительницы из Омска Виктории Поповой, которая в свободное время занималась в модельной школе и снималась в купальнике. В рекламных целях снимки опубликовала владелица школы, после чего фотографии увидели в учебном заведении.

Публикация от 🦋🦋🦋EKATERINA🦋🦋🦋BREDOVA🦋🦋🦋 (@katuushhaa) 7 Июн 2018 в 5:23 PDT

В школе учительнице предложили либо написать заявление по собственному желанию, либо уволить за систематические дисциплинарные нарушения. Данный случай вызвал широкий общественный резонанс, многие вступились за учительницу.

Позже с Викторией Поповой встретились глава регионального минобразования Татьяна Дернова и руководство учебного заведения, в котором она работала. В результате педагога пригласили вернуться к работе.