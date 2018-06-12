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Педагоги публикуют фото в купальниках в поддержку уволенной коллеги

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Фото: Depositphotos/KatyaYa
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Учительницы из России начали флешмоб в поддержку своей коллеги из Омска, уволенной за фото в купальнике. Педагоги со всей страны выкладывают снимки под девизом «Учителя тоже люди».

Необычная акция началась в социальной сети Instagram.

 

Фотографии учителей в купальниках стали появляться в знак поддержки 26-летней учительницы из Омска Виктории Поповой, которая в свободное время занималась в модельной школе и снималась в купальнике. В рекламных целях снимки опубликовала владелица школы, после чего фотографии увидели в учебном заведении.

В школе учительнице предложили либо написать заявление по собственному желанию, либо уволить за систематические дисциплинарные нарушения. Данный случай вызвал широкий общественный резонанс, многие вступились за учительницу. 

Позже с Викторией Поповой встретились глава регионального минобразования Татьяна Дернова и руководство учебного заведения, в котором она работала. В результате педагога пригласили вернуться к работе.

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