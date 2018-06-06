Учительницу в Москве уволили за поход с детьми на постановку по Хаксли

Московскую учительницу уволили, после того как она отвела класс в театр «Модерн» на спектакль по произведению английского писателя Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». Об этом сообщил худрук театра Юрий Грымов.

Уволили педагога после того, как ученики рассказали родителям, что персонажи постановки говорили о свободной любви.

«Видимо, начали жаловаться недальновидные родители, не разобравшись в сути дела. У меня не может быть чего-то того, что заходит за грань. Причем у нас написано 16+, и мы говорим об этом», — рассказал Грымов радиостанции «Говорит Москва».

Грымов добавил, что в ближайшее время намерен выяснить номер школы и фамилию директора, уволившего учительницу, после чего пригласить его на спектакль. Приглашения он также намерен направить представителям Министерства образования и науки, сообщает телеканал «360».

Сатирический роман-антиутопия «О дивный новый мир» повествует о тоталитарном режиме будущего, где общество живет, основываясь на принципах потребления.