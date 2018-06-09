Уволенной из-за фото в купальнике учительнице предложили вернуться в школу

Учительница и модель из Омска Виктория Попова сможет продолжить работу в той же или другой школе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С 26-летней учительницей встретились глава регионального минобразования Татьяна Дернова и руководство учебного заведения, в котором она работала. В результате педагога пригласили вернуться к работе в этой школе или в другой. Попова на встрече пообещала обдумать данное предложение, передает «РИА Новости». Ранее в беседе с корреспондентом она отказалась отвечать на вопрос о планах дальнейшего трудоустройства, но выразила сожаление, что ее личная жизнь стала достоянием общественности.

Педагог была уволена из школы после того, как в Сети появились ее фотографии в купальнике, что сочли нарушением школьного кодекса этики учителей. Оказалось, что Виктория Попова в свободное время занималась в модельной школе и снималась в купальнике. В рекламных целях снимки опубликовала модельная школа, а не сама Попова. В школе ей предложили написать либо заявление по собственному желанию, либо уволить за систематические дисциплинарные нарушения. Увольнение вызвало резонанс, многие пользователи Сети вступились за учительницу.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН считает, что учительнице не нужно было поддаваться на провокации, так как она имеет полное право во внеучебное время заниматься любым законным бизнесом.