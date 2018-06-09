Омская мэрия поддержала увольнение учительницы за фото в купальнике

В администрации Омска поддержали решение об увольнении учительницы одной из городских школ после того, как ее фото в купальнике появились в Сети. Снимки были сделаны для модельного агентства.

В частности, в мэрии назвали поведение преподавателя истории Виктории Поповой «фривольным», наносящим «урон имиджу школы» и «званию педагогического работника». Там подтвердили, что учительница написала заявление на увольнение по собственному желанию.

ИА «Город55» напоминает, что скандал в городе разгорелся после того, как в Сети появились фото 26-летнего педагога, которая в свободное от работы время подрабатывает в модельном агентстве plus size. Ее наставница опубликовала в Instagram снимки Виктории в купальнике в горошек и с повязкой на голове, подражающей стилю пин-ап. Фото увидели родители школьников и пожаловались руководству школы.

Попова сама написала заявление об увольнении, но при этом выразила несогласие с таким отношением к своему поступку. По ее словам, завуч школы не раз делала ей замечания по поводу цвета волос и джинсов на работе.

В начале июня портал iz.ru сообщал о том, что в Москве уволили учительницу после того, как она отвела класс в театр «Модерн» на спектакль по произведению английского писателя Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». Якобы ученики рассказали родителям, что герои постановки говорили о свободной любви.