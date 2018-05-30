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Заставившая ребенка чистить зубы перед классом учительница уволена

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Учительница, которая заставила второклассника чистить зубы перед всем классом, уволена из школы. Об этом сообщили в среду, 30 мая, власти приморского города Артема в социальной сети.

«Директору школы № 35 объявлен выговор главой Артемовского городского округа Авдеевым Александром Владимировичем», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Кроме того, учительницей заинтересовались правоохранительные органы — Cледственный комитет и прокуратура.

Причиной скандала мог быть отказ родителей мальчика сдать деньги на жалюзи, после которого учительница две недели жаловалась на неприятный запах изо рта мальчика.

21 мая родители одной из школ Челябинска пожаловались на то, что их детям в школе дают решать «криминальные» задачи по дополнительному предмету «Теория решения изобретательских задач» (ТРИЗ). Оказалось, что школьники регулярно решают задачи о серийных маньяках, различных видах казни и ограблениях, виновными в которых оказываются беременные.

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