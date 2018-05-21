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Уральских детей заставляют решать «криминальные» задачи

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Родители одной из школ Челябинска пожаловались на то, что их детям в школе дают решать «криминальные» задачи по дополнительному предмету «теория решения изобретательских задач» (ТРИЗ).

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О происходящем случайно узнала мать одного из учеников. Оказалось, что школьники регулярно решают задачи о серийных маньяках, различных видах казни и ограблениях, виновными в которых оказываются беременные. 

«Ребенок с воодушевлением об этом рассказывает. Он же не может критически оценить, что такого не должно быть. Детям, естественно, это нравится, им интересно... Это просто ненормально — задача, где учитель кого-то убивает», — считает мать школьника.

Однако некоторые родители полагают, что подобные детективные задачи позволяют детям играть в сыщиков. Они предложили не скандалить с учителем, отмечает «Ридус»

Как выяснило местное издание 74.ru, директор учебного заведения Лариса Рушанина не была в курсе программы по ТРИЗ. Она добавила, что педагог по этому предмету — на хорошем счету.

В конце апреля министр образования Ольга Васильева рассказала «Известиям», что почти треть учебников, которые предлагалось включить в перечень рекомендованных для школ, оказалась некондиционной.

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