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Российские школьники заняли 9 призовых мест на научном конкурсе в США

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Yang Lei
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Команда школьников из России взяла девять призовых мест на конкурсе научных проектов Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) в США. Об этом сообщило Минобрнауки.

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Конкурс проходил в городе Питтсбург (штат Пенсильвания). В нем приняли участие более 1 тыс. школьников со всего мира.

«Российская команда заняла девять призовых мест в различных номинациях — от химии до робототехники», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Министерство отметило, что этот конкурс является очень престижным.

«Intel ISEF зачастую называют «малой Нобелевской премией» — более 20 будущих нобелевских лауреатов становились призерами конкурса, будучи школьниками», –– добавили в Минобрнауки.

Работы участников конкурса всегда актуальны и затрагивают важнейшие области жизнедеятельности человека и современного мира. Они связаны с поиском альтернативных источников энергии, поиском лекарств от рака и решений климатических проблем.

«Более 30% участников, представляющих свои работы, получают патент на свое изобретение», — подчеркивается в сообщении.

19 мая сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Победителями и призерами на олимпиаде стали 906 москвичей, 191 из которых получил «золото».

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