Российские школьники заняли 9 призовых мест на научном конкурсе в США
Команда школьников из России взяла девять призовых мест на конкурсе научных проектов Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) в США. Об этом сообщило Минобрнауки.
Конкурс проходил в городе Питтсбург (штат Пенсильвания). В нем приняли участие более 1 тыс. школьников со всего мира.
«Российская команда заняла девять призовых мест в различных номинациях — от химии до робототехники», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Министерство отметило, что этот конкурс является очень престижным.
«Intel ISEF зачастую называют «малой Нобелевской премией» — более 20 будущих нобелевских лауреатов становились призерами конкурса, будучи школьниками», –– добавили в Минобрнауки.
Работы участников конкурса всегда актуальны и затрагивают важнейшие области жизнедеятельности человека и современного мира. Они связаны с поиском альтернативных источников энергии, поиском лекарств от рака и решений климатических проблем.
«Более 30% участников, представляющих свои работы, получают патент на свое изобретение», — подчеркивается в сообщении.
19 мая сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Победителями и призерами на олимпиаде стали 906 москвичей, 191 из которых получил «золото».