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Российские ученые научились определять содержание кошатины в шаурме

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Фото: TASS/DPA/Robert Schlesinger
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Молекулярные биологи из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино разработали простой и точный метод, который может определить сорт мяса, а также отличить говядину от конины, а кошатину – от курятины.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Meat Science.

Для определения более 10 сортов мяса ученые использовали вариант мультипраймерной ПЦР. Это оказалось куда удобнее и дешевле, чем существующие методы. 

«Разработанный тест проводится легко, быстро и дешево. Нами были осуществлены все проверки его специфичности, чувствительности и воспроизводимости», – цитирует «РИА Новости» одну из создательниц теста Ольгу Прусакову.

Сейчас тип мяса определяют при анализе либо белков, либо ДНК. Эти способы имеют целый ряд существенных недостатков. В том числе для их проведения необходимо использование дорогостоящей аппаратуры.

Для проведения анализа, предложенного российскими учеными, нужна лишь одна пробирка, два часа времени и два научных прибора – электрофорезная камера и ПЦР-амплификатор. 

В апреле британские ученые заявили, что употребление красного мяса приводит к риску возникновения рака желудка

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