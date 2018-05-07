Ученые создали электронного психолога для борьбы с агрессией в школах

Ученые из американского Университета Цинциннати разработали компьютерный алгоритм, с помощью которого можно точно определить трудных подростков. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на издание Psychiatric Quarterly.

Перед созданием своего изобретения ученые провели опрос 103 учеников из 74 школ в возрасте от 12 до 18 лет. Опрошенные ребята неоднократно проявляли агрессию в отношении окружающих. На основе полученной от них информации был разработан компьютерный алгоритм, который позволял выявлять черты тех, кто может обижать своих сверстников.

Точность оценок роботизированного психолога составляет порядка 91,4%, уточняют журналисты.

4 мая сообщалось, что британском городе Саннингдейл девятилетний школьник Фредди Джонс, страдающий от аллергии на орехи, пожаловался на обидчиков, которые заставили его съесть шоколадный батончик.