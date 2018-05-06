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Ученые опровергли теорию о потайной комнате в гробнице Тутанхамона

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Фото: Global Look Press/Zhaodingzhe
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Итальянские ученые при помощи радара провели исследование гробницы фараона Тутанхамона в окрестностях Луксора и не обнаружили никаких свидетельств существования потайных комнат, прилегающих к усыпальнице. Об этом сообщает министерство по делам древностей Египта.

Более того, не удалось обнаружить каких-либо признаков наличия потайных ходов, лестниц или дверных проемов.

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Это третье по счету исследование усыпальницы древнего правителя. Предполагается, что оно станет окончательным и положит конец спорам о возможном нахождении в стенах гробницы скрытых за фресками помещений, которые могут являться замаскированным захоронением царицы Нефертити. 

Теорию о тайной усыпальнице Нефертити выдвинул британский археолог Николас Ривз. По его мнению, вход в нее мог быть искусно замаскирован штукатуркой с фресками в одной из стен гробницы Тутанхамона. Такое заключение британец сделал после детального изучения трехмерных лазерных сканированных снимков гробницы, а также ее планировки.

Ученый предложил проверить свое предположение с помощью радара, который позволяет легко обнаружить возможные пустоты за стенами усыпальницы.

Саму гробницу Тутанхамона, почти нетронутую грабителями, обнаружил в 1922 году археолог Говард Картер. Эта находка стала одной из главных сенсаций в египтологии всех времен, указывает «РИА Новости»

Королева Нефертити, которую считают приемной матерью Тутанхамона и женой фараона Эхнатона, была одной из самых влиятельных и красивых женщин своего времени. Ученые до сих пор так и не смогли разгадать загадку места упокоения царицы.

В феврале археологи обнаружили крупный некрополь из восьми гробниц в 300 км от Каира. Внутри саркофагов — 17 мумий в идеальной сохранности, амулеты, амфоры, позолоченные украшения и посуда. 

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