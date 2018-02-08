Мумиям заглянули в лицо

Комплексное исследование естественно-научными методами девяти египетских мумий из собрания Пушкинского музея продолжается в Курчатовском институте. Ученые сделали мумиям рентгеновскую компьютерную томографию, создали трехмерные модели черепов и совместно с коллегами-антропологами приступили к пластической реконструкции внешности людей, живших тысячи лет назад.

Изучение музейных памятников и археологических находок инновационными методами в последнее время очень востребовано в музеях и исторических институтах во всем мире. Например, с помощью синхротронного излучения можно исследовать органические и неорганические объекты на атомарном уровне, создавать их трехмерные модели. Древний артефакт можно рассмотреть послойно, изучить его состав, внутренние дефекты, найти посторонние включения. Во многих случаях для этого достаточно буквально крупинки образца, что позволяет не наносить музейным ценностям ни малейших повреждений. С помощью современных технологий можно исследовать произведения живописи, скульптуры, архитектуры, ювелирные украшения: прочитать стертые тексты, раскрыть секреты древних технологий, реконструировать вид утраченных фрагментов.

В Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» два года назад начала работать лаборатория естественно-научных методов в гуманитарных науках. Уникальная экспериментальная база Курчатовского института — синхротронный и нейтронный источники, современное оборудование ресурсных центров микроскопии, рентгеновских методов, молекулярной и клеточной биологии — позволила ученым института приступить к исследованиям разнообразных экспонатов из фондов Государственного исторического музея и Института археологии РАН.

Совместно с Государственным музеем изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина курчатовские ученые исследовали скульптуру различных эпох из мрамора, майолики, бронзы. В 2016 году предметом совместного изучения стал еще один вид музейных ценностей из отдела Древнего Востока ГМИИ — девять египетских мумий. Это стало первым подобным комплексным исследованием мумий в нашей стране.

Сначала сотрудники ГМИИ получили разрешение от Министерства культуры на временный вывоз мумий из музея. Затем были изготовлены специальные рентгенпроницаемые контейнеры для их изучения в Курчатовском ресурсном центре ядерно-физических исследований на магнитно-резонансном и позитронно-эмиссионном томографе. В Курчатовском институте уже был опыт исследования древних существ: здесь несколько лет назад мамонтенку Юке — самке шерстистого мамонта, жившей в Якутии около 40 тыс. лет назад, — сделали томограмму, а затем создали стереолитографическую копию мозга, которая позволила исследовать его структуру.

Но с египетскими мумиями задача была на порядок сложнее и интереснее. Сначала было решено попробовать сделать магнитно-резонансную томографию (МРТ), которая широко применяется для исследования внутренних органов и тканей в медицине. Однако качество изображения в МРТ зависит от количества молекул водорода, содержащихся в тканях. А мумификация в Древнем Египте проводилась путем высушивания тел, поэтому метод МРТ здесь оказался неэффективен. На втором этапе древнему пациенту сделали рентгеновское компьютерное сканирование. По результатам исследования, определившего характерные параметры скелета и еще целый ряд признаков, оказалось, что это женщина. Рост ее был чуть выше 159 см, умерла египтянка в довольно преклонном для того времени возрасте — около 50 лет. Об этом косвенно свидетельствуют и всего четыре сохранившихся зуба, и возможные признаки пародонтоза. Не избежала жительница первого тысячелетия до нашей эры и незначительных изменений в шейном и поясничном отделах позвоночника, хотя в целом не видно каких-то серьезных проблем со здоровьем, кроме артроза ступни. Это же подтвердили и заключения врачей-рентгенологов одной из московских больниц. По мышечному рельефу установили, что женщине не был знаком тяжелый физический труд, зато она много ходила и занималась какой-то работой, ремеслом, связанным с вращательными движениями в правом предплечье. Кроме того, курчатовские специалисты сделали 3D-реконструкцию черепа, по которой коллеги из Института этнологии и антропологии РАН сейчас занимаются реконструкцией внешности древней египтянки.

В одной из химических лабораторий Курчатовского института исследовали отделившийся от обертки мумии кусочек бинтов. Его очистили в специальном растворе, и при 350-кратном увеличении под микроскопом увидели структуру ткани льна — традиционного материала для бинтов, в которые плотно пеленались мумии. В той же лаборатории изучили и фрагмент темного смолистого вещества с поверхности тела мумии. Удалось установить, что в бальзамирующем составе содержится природный битум, пчелиный воск и природный жир.

Еще одна из исследованных мумий, которая в каталоге ГМИИ им. А.С. Пушкина значится как египтянин Хор-Ха, достаточно хорошо сохранилась и часто экспонируется в залах музея. Поверх мумии Хор-Ха лежит сетка из голубых фаянсовых бусин. Это характерная особенность технологий мумификации позднего периода древнеегипетской истории (VII-IV вв. до н.э.). Антропологический анализ компьютерных снимков, однако, определил, что это тоже мумия женщины, умершей в молодом возрасте, — до 25 лет, — ростом немного ниже среднего. По оценкам антропологов, это яркий представитель средиземноморского типа европеоидной расы. Женщина занималась каким-то физическим трудом, связанным с постоянным сгибанием руки в локтевом суставе, и тоже много ходила, что видно по хорошо развитой мускулатуре ног. По изготовленной специалистами Курчатовского института 3D-модели черепа этой женщины антропологи уже провели пластическую реконструкцию ее внешности . Работы продолжаются, впереди еще много интересных находок.

Так что, вполне возможно, в скором времени в залах Пушкинского музея мы сможем увидеть настоящие лица древних египтян и египтянок, которых от нас отделяют больше трех тысячелетий.