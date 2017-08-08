Во время раскопок в комплексе «Зеленый Яр» в Ямало-Ненецком автономном округе археологи нашли мумию, которую похоронили в XII веке в коконе из медных пластин и меха. Археологи пришли к выводу, что останки принадлежат молодой красивой женщине, которая умерла в возрасте около 35 лет, передает Siberian Times.

Женщина жила в XII веке, ее рост составлял порядка 155 см. Ученые сделали вывод, что она обладала длинными ресницами, густыми волосами и крепкими зубами.

В 2017 на территории комплекса «Зеленый Яр» также была обнаружена мумия новорожденной девочки, но анализ ДНК не выявил связи между данными находками.