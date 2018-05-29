Учитель в Приморье заставила школьника чистить зубы перед всем классом

В одной из школ приморского поселка Угловое разгорелся громкий скандал. Учительница заставила второклассника чистить зубы перед всем классом.

Родители ученика утверждают, что таким образом педагог Лидия Ергина отомстила за то, что они не сдали деньги на жалюзи. По их словам, учительница на протяжении недели унижала ребенка, рассказывая на уроках, что у него неприятно пахнет изо рта, сообщает ИА Newsbox.

При этом Ергина утверждает, что это была игра. Тем не менее родители мальчика обратились с жалобой в региональную прокуратуру.

Директор школы Елена Малькова рассказала «РИА Новости», что в настоящий момент проводится служебное расследование. При этом учительница по-прежнему остается классным руководителем 2-го класса.

Другой инцидент произошел в середине февраля в одной из школ Верхневилюйского района Якутии. Учитель физкультуры избил 14-летнего ученика после возникшей между ними словесной перепалки. Против педагога возбудили уголовное дело.