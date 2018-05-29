Учительница из США нашла десятки ошибок в письме из Белого дома
Американская учительница на пенсии Ивонн Мейсон прославилась в соцетях после того, как исправила ошибки в письме из Белого дома, подписанного президентом США Дональдом Трампом.
Письмо было прислано в ответ на послание педагога Трампу. В нем Мейсон выражала обеспокоенность участившимися случаями стрельбы в американских школах и призывала президента встретиться с семьями погибших во время нападения на школу во Флориде. Однако в полученном письме из Белого дома, по ее словам, не было четкого ответа, равно как и никаких обязательств.
«Я никогда не получала письмо с таким большим количеством глупых ошибок», — цитирует Мейсон издание US News and World Report.
Мейсон указала на многочисленные стилистические неточности и повторы, из-за которых теряется ясность изложения.
Так, например, учительница отметила постоянное написание с большой буквы слов «страна», «президент» и «федеральный», хотя они не являются именами собственными.
Мейсон исправила 11 случаев неверного употребления заглавных букв.
При этом педагог не стала оценивать письмо президента, но отметила, что в школе за подобное поставила бы оценку С или D (российская тройка).
Yvonne Mason's correction letter also needs correction. Enjoy being retired Ms. Mason! pic.twitter.com/bQogZIm2Vu— goldtweet (@gold_tweet) 27 мая 2018 г.
Пост и исправлениями Мейсон разместила в соцсетях. Всего за несколько дней запись набрала несколько тысяч лайков и репостов.
Однако многие пользователи не согласились с учительницей, указав, что в официальных документах такие слова как «президент» принято писать с заглавной буквы.