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Учительница из США нашла десятки ошибок в письме из Белого дома

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Фото: Twitter.com
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Американская учительница на пенсии Ивонн Мейсон прославилась в соцетях после того, как исправила ошибки в письме из Белого дома, подписанного президентом США Дональдом Трампом.

Письмо было прислано в ответ на послание педагога Трампу. В нем Мейсон выражала обеспокоенность участившимися случаями стрельбы в американских школах и призывала президента встретиться с семьями погибших во время нападения на школу во Флориде. Однако в полученном письме из Белого дома, по ее словам, не было четкого ответа, равно как и никаких обязательств.

«Я никогда не получала письмо с таким большим количеством глупых ошибок», — цитирует Мейсон издание US News and World Report.

Мейсон указала на многочисленные стилистические неточности и повторы, из-за которых теряется ясность изложения.

Так, например, учительница отметила постоянное написание с большой буквы слов «страна», «президент» и «федеральный», хотя они не являются именами собственными.

Мейсон исправила 11 случаев неверного употребления заглавных букв.

При этом педагог не стала оценивать письмо президента, но отметила, что в школе за подобное поставила бы оценку С или D (российская тройка).

Пост и исправлениями Мейсон разместила в соцсетях. Всего за несколько дней запись набрала несколько тысяч лайков и репостов.

Однако многие пользователи не согласились с учительницей, указав, что в официальных документах такие слова как «президент» принято писать с заглавной буквы.

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