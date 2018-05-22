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Американская учительница согласилась подарить школьнице почку

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Oliver Ring
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В американском городе Рейнолдсбург штата Огайо 48-летняя учительница Таня Томас согласилась пожертвовать почку больной школьнице. 

Как сообщает Associated Press,10-летняя Ива Эванс страдает от почечной недостаточности с 2017 года. Врачи считают, что к болезни привела «спонтанная генетическая мутация». При этом никто из родственников ребенка не может пожертвовать свою почку из-за несовместимости органов. 

Всё это время девочка выживает лишь за счет аппарата для диализа, к которому ее подключают на 10 часов в день. Помочь ребенку вызвалась учительница, работающая в той же школе, где училась девочка. По счастливой случайности, ее почка подходит для пересадки.

«Я ничуть не сомневалась», — сказала женщина журналистам.

Теперь ребенку осталось дождаться проведения операции, которая запланирована на конец лета 2018 года. 

В январе 2018 года житель итальянского города Пизы, секретарь местной еврейской общины Джакомо Скинази женился на медсестре Чинции Стракуадаини, три года назад пожертвовавшей ему собственную почку

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