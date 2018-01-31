Итальянец женился на пожертвовавшей ему почку медсестре

Житель итальянского города Пизы, секретарь местной еврейской общины Джакомо Скинази женился на медсестре Чинции Стракуадаини, три года назад пожертвовавшей ему собственную почку.

Как передает тосканская газета La Nazione, молодожены познакомились пять лет назад, когда Скинази проходил лечение от острой почечной недостаточности в одной из пизанских больниц.

Между пациентом и медсестрой завязались романтические отношения, и в июле 2014 года женщина пожертвовала Скинази собственную почку.