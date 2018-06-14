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Воспитанными быть не учат в школе

Современные педагоги не считают своей задачей прививать школьникам уважение к другим людям
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Своей главной функцией подавляющее большинство учителей считают передачу детям знаний, но только половина из них чувствует ответственность за то, чтобы ребенок интересовался учебой, показал всероссийский опрос педагогов. И лишь 2,9% опрошенных полагают, что школа должна помочь детям научиться уважительно относиться к другим людям. По мнению экспертов, такое положение вещей приводит к тому, что дети не получают навыков, позволяющих им быть успешными в XXI веке.

Лишь 15% российских педагогов считают себя ответственными за гражданское воспитание школьников, и почти никто их них не думает, что должен научить ребенка уважительному отношению к окружающим (лишь 2,9%). Такие результаты были  получены  исследователями НИУ ВШЭ и МГПУ в результате опроса 4,5 тыс. учителей в 85 регионах России.

Почти четверть учителей не верит в возможность развития критического мышления ребенка, показало исследование. Еще 37% считают, что креативность — это сугубо врожденное качество («дано или не дано»).

По мнению большинства педагогов, их главная задача — дать знания (80%), но заинтересовать ребенка предметом считает нужным только половина (53%). 

— Пробудить интерес к урокам — это функция школы. Если учесть, что не все родители интересуются делами своих детей, то ребенок рискует оказаться в ситуации, когда мотивация к учебе — это его собственное дело. И вряд ли у него получится справиться одному, — рассказала «Известиям» главный эксперт Института образования НИУ ВШЭ Мария Добрякова.

По ее словам, успех современного человека зависит от коммуникативных навыков, креативности мышления, способности критически оценить огромный объем информации и выбрать то, что нужно для дела, а также от умения действовать самостоятельно и вместе с другими людьми. Всё это может дать школа. При этом, например, воспитание не должно быть назидательным, вроде урока политинформации. Хорошее отношение к людям формируется у ребенка за счет правильной среды.

— Если в школе заведено дружелюбно здороваться с уборщицей, с вахтером, с директором, то ребенок привыкает относиться одинаково хорошо к людям независимо от их возраста и положения, — объяснила Мария Добрякова.

Чтобы изменить сегодняшнюю ситуацию, российскую школу необходимо трансформировать, уточняя образовательные программы и программы повышения квалификации учителей, полагает эксперт.

Данные о том, что половина педагогов не считает нужным заинтересовать детей своим предметом, весьма сомнительны, заметил директор московской школы № 548 «Царицыно» Ефим Рачевский.

— Не исключаю, что речь идет о маргинальной части учительства, которой платят маленькую зарплату, над которой довлеет административный ресурс дурного директора и которая «собачится» с родителями, — пояснил он.

Ефим Рачевский подчеркнул, что в воспитании и обучении ребенка семья имеет не меньшее значение, чем школа. При этом есть не только профнепригодные учителя, но и «профнепригодные» родители.

— Что-то толковое можно сделать только при взаимодействии школы и родителей. Умная школа не закрывает перед семьей бронированные двери, а умные родители видят в учителях союзников, а не врагов, — полагает эксперт.

В свою очередь председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает результаты опроса ожидаемыми.

— Сегодня учитель — это исполнитель образовательных услуг, ни в каких регламентах его воспитательные функции не прописаны, — отметила эксперт.

Она пояснила, что даже обладающие педагогическим талантом учителя не стремятся его проявлять. Во-первых, от них никто этого не требует, а во-вторых, любая инициатива может быть негативно воспринята родителями учеников.

— В сознании родителей сформировалась отношение к учителям, как персоналу, которому можно в любой момент предъявить претензии. Администрация школы, как правило, пытается избавиться от учителя, которым недовольны, — пояснила Ирина Волынец.

По ее мнению, выход из ситуации — повышение престижа профессии учителя. И речь не только об увеличении зарплат, но и об изменении массового сознания.

Ранее «Известия» сообщали, что Минобрнауки рекомендует нанять психологов в каждую школу.

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