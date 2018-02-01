Школа отдалилась от семьи

На общение с родителями школьников педагоги тратят всего 2,2 часа в неделю. Это меньше, чем, к примеру, на работу с документами. Такие данные получили аналитики НИУ ВШЭ. Одна из причин — налаживание отношений не влияет на уровень премии учителя, поэтому с каждым годом учителя тратят на это всё меньше времени. Большинство родителей также не стремится к участию в жизни школы. Однако их вовлеченность очень важна, считают эксперты, она повысит успеваемость детей и поможет вовремя выявить психологические проблемы.

Работа с родителями находится на последнем месте в профессиональной деятельности школьных учителей. Время, которое педагоги тратят на общение с ними, сократилось с 2,5 часа в неделю в 2014 году до 2,2 часа в 2017-м. Для сравнения: на отчетность и работу с текущей документацией у педагогов уходит четыре часа в неделю. Это следует из данных всероссийского опроса учителей и родителей школьников, проведенного в ходе мониторинга экономики образования в 2016/17 учебном году.

Как рассказала «Известиям» ведущий эксперт Центра социально-экономического развития школы НИУ ВШЭ Татьяна Мерцалова, всё больше учителей отмечают отсутствие внимания администрации школы к работе с родителями учеников. Доля педагогов, которые сказали, что такая работа не учитывается при начислении стимулирующей части зарплаты, выросла с 37% в 2014 году до 54% в 2017-м.

По мнению экспертов, пассивная позиция учителей — одна из причин низкой вовлеченности родителей в жизнь школы. Большинство мам и пап интересуются событиями, происходящими в классе ребенка (77,4%) и в школе (65%), а вот участвуют в проведении классных и внеклассных мероприятий только 31% респондентов. Вносят предложения по развитию школы менее 5,6%, и почти столько же (5,4%) не принимают никакого участия в жизни образовательного учреждения.

Как показало исследование НИУ ВШЭ, основной способ взаимодействия родителей с администрацией и педагогами школы — родительские собрания. Об этом сказали 95% респондентов. Лишь около половины опрошенных созваниваются с учителями и встречаются с ними лично. Используют для общения социальные сети и мессенджеры примерно 10% родителей.

— Холодность родителей к общешкольным вопросам может быть вызвана также сомнениями в собственной компетенции, боязнью лезть в чужую работу с непрофессиональными суждениями, — отметила Татьяна Мерцалова.

По ее словам, зарубежные исследования доказывают, что успехи детей в учебе напрямую зависят от вовлеченности их семей в образовательный процесс. Родители могут принести школе пользу. Например, найти необходимого педагога, организовать экскурсию по более выгодной цене, расширить спектр услуг дополнительного образования.

По мнению авторов исследования, для успешного партнерства семьи и школы принципиально, чтобы обе стороны были настроены на сотрудничество на равных.

Директор столичного центра образования № 109 Евгений Ямбург не согласен с тезисом, что учителя недостаточно времени уделяют работе с родителями.

— Я директор школы, где учится 5 тыс. детей. И едва ли не половина времени уходит на взаимодействие с родителями. Сегодня главным хозяином школы является управляющий совет, где доминируют родители. Так что без согласования с ними ни одно важное решение не принимается, — заявил эксперт.

По его мнению, родители охотно участвуют в жизни школы, но только если видят, что администрация к ним прислушивается.

— Есть экскурсии, университетские субботы для старшеклассников, и без содействия родителей не обойтись, — отметил Евгений Ямбург.

Он добавил, что родителей нужно «занимать делом, делать их своими союзниками, а не превращать в фигуры, избиваемые на педсовете или родительском собрании».

Директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко, напротив, считает, что школы не уделяют достаточно времени общению с мамами и папами учеников. Она отметила, что по закону «Об образовании» в школах формируется коллегиальный орган управления (управляющий совет, общее собрание или педагогический совет). Но большинство родителей не знают, как в него вступить. По ее мнению, дети общаются с педагогами даже больше, чем с родителями, которые с утра до вечера заняты на работе. Учителю видны проблемы во взаимоотношениях между детьми, он может первым заметить отклонения в поведении ребенка.

— Общение родителей и учителей крайне важно. Благодаря этой коммуникации мамы и папы могут узнать, например, о травле ребенка в коллективе. Решать такие проблемы школа и родители должны вместе. И желательно — с участием школьного психолога, — считает Марианна Шевченко.

В конце прошлого года министр образования и науки Ольга Васильева утвердила концепцию развития психологической службы в системе образования в России на период до 2025 года. В документе рекомендуется нанять психологов во все школы и детсады.