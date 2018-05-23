Школьные оценки

Самые сильные школы России находятся в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Челябинске и Томске. Это показало ежегодное исследование учебных заведений по конкурентоспособности выпускников, проведенное агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика»). В этом году рейтинг (есть у «Известий») расширили до 100 позиций (в 2017-м было 50). Всего в сотню лучших школ вошли учебные заведения из 22 субъектов. Большинство их выпускников поступили в лучшие вузы страны. По мнению ректора МГУ имени Ломоносова Виктора Садовничего, школы-интернаты для одаренных детей должны быть в каждом регионе.

Четверка лучших по конкурентоспособности выпускников российских школ удержала свои лидирующие позиции в ежегодном рейтинге агентства RAEX. Это школа-интернат им. А.Н. Колмогорова МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва), лицей «Вторая школа» (Москва), лицей научно-инженерного профиля города Королева (Подмосковье), президентский физико-математический лицей № 239 (Санкт-Петербург). Выпускники именно этих учебных заведений успешнее всего поступают в самые престижные российские вузы (в том числе МГУ, МФТИ, МИФИ).

Другие шесть школ, вошедшие в первую десятку в прошлом году, частично потеряли позиции. Например, лицей при Томском политехническом университете опустился с пятого места на девятое, а математическая школа № 179 (Москва) — с шестого на седьмое.

В десятку в этом году вошли физико-математический лицей № 31 Челябинска, московская гимназия на юго-западе № 1543, физтех-лицей им. П.Л. Капицы в городе Долгопрудном Московской области и « Пятьдесят седьмая школа Москвы».

sh1 Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Рейтинг конкурентоспособности выстраивает иерархию школ по доле выпускников, поступивших в лучшие вузы. Среди заведений из топ-100 в среднем она составила 65%. А в топ-20 рейтинга этот показатель держится на уровне 83%. При этом семь из 10 выпускников ста лучших школ не платят за свое обучение, а 14% поступили без экзаменов как победители и призеры олимпиад. По первой двадцатке рейтинга картина еще более привлекательная: восемь из 10 выпускников этих школ поступают в лучшие университеты России на бесплатной основе, причем каждый четвертый зачисляется по результатам олимпиад.

Московских учебных заведений в рейтинге больше всего — 43. В общей сложности в списке представлено 22 субъекта РФ, в том числе Московская область (10 школ), Санкт-Петербург (семь школ), Новосибирская область (шесть), Свердловская область и Республика Татарстан (по пять).

В рамках исследования агентство обработало данные о 125 тыс. выпускников 15 тыс. школ. Информацию о студентах предоставили 29 вузов из топ-30 рейтинга RAEX по высшим учебным заведениям.

В 2018 году агентство впервые оценило, какие школы готовят больше всего будущих студентов лучших вузов страны по четырем основным профессиональным направлениям: технические науки, экономика, гуманитарные науки и медицина.

Оказалось, что наибольшее количество выпускников, успешно поступающих на технические направления, выходят из лицея № 1580 при МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва). Всего в топ-50 по этому направлению попали учреждения из 19 субъектов РФ. Больше всего экономистов готовит лицей НИУ ВШЭ (Москва). В рейтинге по экономическому и управленческому направлению московские школы заняли лучшие позиции: 43 из 50. Лидером гуманитарного направления также стал лицей НИУ ВШЭ (Москва). Абитуриентов медвузов больше всех выпускает школа № 1535 (Москва). По мнению авторов исследования, рейтинг доказал эффективность специализированных медицинских и медико-биологических классов.

sh2 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Ранее основным рейтингом RAEX было сравнение школ по абсолютному количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы России (топ-200). Но оно становится менее показательным для учеников и их родителей из-за волны укрупнений школ, пояснили «Известиям» в агентстве.

— Начиная с этого года основным рейтингом школ решено сделать рейтинг по конкурентоспособности выпускников, — отметили в RAEX.

Учебные заведения «в этом рейтинге оцениваются с поправкой на численность выпускных классов, благодаря чему большие школы не получают заведомого преимущества над конкурентами», добавили в агентстве.

За 54 года школа-интернат им. А.Н. Колмогорова (возглавившая рейтинг) выпустила более 3 тыс. кандидатов и докторов наук, десятки академиков, отметил ректор МГУ Виктор Садовничий. Он обратил внимание, что важно вернуться к вопросу о создании школ-интернатов для одаренных детей в каждом регионе России.

Из региональных школ в топ рейтинга попали прежде всего те, где поблизости есть сильные вузы , пояснила «Известиям» директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Татьяна Клячко. Это школы Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска и других городов.

Однако регионы могли бы быть шире представлены в рейтинге, считает эксперт.

— Десять школ на Подмосковье или семь на Санкт-Петербург ­— это мало. В Новосибирской области, Татарстане и Свердловской области есть вузы высокого уровня, а значит, ведущих школ также должно быть больше, — отметила Татьяна Клячко.

В рейтинг попали две школы Югры — это замечательный результат, потому что регион совсем недавно стал развиваться как образовательный центр, считает эксперт. А вот по две школы от Челябинска и Нижнего Новгорода — это плохо, учитывая, что в обоих городах есть отличные университеты.

sh3 Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Лидерство Москвы эксперт объяснила тем, что здесь еще с советских времен была наибольшая концентрация физматшкол и классов.

— Школы физико-математического направления лидировали еще в Советском Союзе. У нас была отработана методика подготовки детей в естественно-научные и инженерные вузы. В 1990-е годы, когда мы перешли к рыночной экономике, стали престижными экономические вузы. Поставлять в них абитуриентов начали те же физматшколы, — рассказала Татьяна Клячко.

Регионам непросто конкурировать с Москвой, отметила директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.

— Школы-лидеры рейтинга с их хорошими корнями и серьезной историей очень трудно сместить с первых позиций. Большую роль играет и сопряженность их программ с ведущими университетами страны. Эти школьники учатся немного в другом формате — например, в проектном режиме, в системе лекций и семинарских занятий под патронатом университетов. То есть вузы намного раньше начинают заниматься талантливыми ребятами, и они оказываются на лидирующих позициях. Играют роль и концентрация научных центров, плотность образовательной среды, активность столичных родителей и их ориентация на высокие достижения, — пояснила эксперт.

Она добавила, что если учитывать плотность населения и общее количество школ в регионах, то Москва не в таком уж большом отрыве от всей страны.

К 2025 году Россия должна войти в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Такую задачу в новом майском указе поставил президент Владимир Путин.