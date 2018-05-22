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Составлен рейтинг самых сильных школ России

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Самые сильные школы России находятся в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Челябинске и Томске. Об этом говорят результаты ежегодного исследования учебных заведений по конкурентоспособности выпускников, которое было проведено агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика»). Результаты есть в распоряжении «Известий». 

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Рейтинг конкурентоспособности выстраивает иерархию школ по доле выпускников, поступивших в лучшие вузы страны. В 2018 году список расширили до 100 позиций, в 2017 году их было 50. В сотню вошли учебные заведения из 22 субъектов РФ.

Четверка лучших удержала лидирующие позиции. На первом месте — школа-интернат имени Колмогорова МГУ имени Ломоносова (Москва), лицей «Вторая школа» (Москва), Лицей научно-инженерного профиля города Королева (Подмосковье) и Президентский физико-математический лицей №239 (Санкт-Петербург). 

Другие шесть школ, вошедшие в первую десятку в прошлом году, частично потеряли позиции. Например, Лицей при Томском политехническом университете опустился с пятого места на девятое, а математическая школа №179 (Москва) — с шестого на седьмое.

В ходе исследования агентство обработало данные о 125 тыс. выпускников 15 тыс. школ. Информацию о студентах предоставили 29 вузов из топ-30 рейтинга RAEX по высшим учебным заведениям.

Подробнее — в материале «Известий»:

Школьные оценки

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