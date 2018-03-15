Детвора подгоняет

Власти Дагестана, где дети до сих пор ходят в школы в три смены, к строительству образовательных учреждений хотят привлечь богатых земляков. Сроки решения проблемы с трехсменкой переносились уже неоднократно, а чиновники просили на ее решение свыше 50 млрд. Как северокавказские республики избавляются от трехсменки, сколько на это ушло денег и почему может понадобиться еще, читайте в материале портала iz.ru.

Вынуть палки из колес

Бизнес поможет Дагестану решить проблему нехватки мест в детсадах. Власти видят схему следующим образом: они выделяют из бюджета часть суммы на возведение или ремонт учебного учреждения, остальные средства ищут муниципалитеты — в первую очередь у предпринимателей. «Мы договорились решить эту проблему методом «народной стройки» — по 2 млн рублей на каждую школу из республиканского бюджета, часть средств — за счет выдающихся выходцев из района или города», — заявил врио главы республики Владимир Васильев во вторник, 13 марта. Он подчеркнул, что откладывать решение этой проблемы уже некуда.

Школы_1 Урок в андийской средней школе № 1 Фото: ТАСС/Сергей Узаков

В Дагестане в капитальном ремонте нуждаются 133 школы (три года назад этот показатель достигал 600). Кроме того, в более чем 20 образовательных учреждениях действует трехсменка. Васильев в ходе встречи с главой Минкавказа Львом Кузнецовым отмечал, что за последние годы в регионе было построено 13 школ на 4,5 тыс. детей, однако для ликвидации обучения в три смены этого недостаточно. Решение проблемы трехсменки — одна из первоочередных для нового руководства Дагестана, подчеркивали в министерстве по делам Северного Кавказе после назначения Васильева на пост врио главы республики осенью прошлого года.

Но сначала руководитель Дагестана занялся «чисткой» в рядах чиновников, ответственных за сферу образования. В январе он сменил министра образования, назначив на этот пост уполномоченного по правам человека в республике Уммупазиль Омарову. Ее предшественник на посту регионального минобра Шахабас Шахов арестован по подозрению в получении взятки. Он был задержан в рамках масштабной антикоррупционной операции, прошедшей в феврале. Подробнее об этом читайте в материале портала iz.ru «Махачкалинские трудяги».

Школы_5 Дети во время перемены в средней школе села Корода в Гунибском районе Дагестана Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Под уголовное преследование попали и другие чиновники. В прошлом году фигурантом уголовного дела по факту получения взятки в 1 млн рублей стал начальник управления дополнительного образования министерства образования и науки Дагестана. Сотрудники того же ведомства оказались подозреваемыми по делу о хищении 88 млн при строительстве школы в Копейске. Под суд отправились директора пяти дагестанских школ, которые, по версии следствия, участвовали в махинациях с деньгами регионального отделения Фонда социального страхования. Ущерб от их действий оценивается в 7 млн рублей. Это смешные деньги по сравнению с 900 млн рублей, которые, как полагают правоохранительные органы, похитили в 2010–2013 годах сотрудники минобра вместе с руководством многопрофильного лицея, завышавшего ради наживы число учащихся и расходы на них и премии.

На всех не хватит

Дагестан сможет перевести все школы на односменное обучение к 2025 году, заявлял в январе врио министра образования и науки Дагестана Ширали Алиев. На ликвидацию трехсменки у республики есть два года. Действовать власти собираются в соответствии с программой «Школа-2025», разработанной федеральным правительством. Сроки отмены трехсменки переносились неоднократно. Два года назад в республике заверяли, что избавиться от нее удастся к 2018 году. Причем с тех пор из-за роста рождаемости число школ, где дети учатся в три смены, увеличилось с 16 до 22.

Экс-министр образования республики Шахабас Шахов, который сейчас находится под следствием, уверял, что ликвидировать трехсменку можно до конца 2017-го, но сумма для этого нужна колоссальная — 56 млрд рублей. Тогда подобных школ было еще меньше — всего 13. В ноябре 2017-го стало известно, что в течение трех лет из федерального бюджета на развитие системы образования республики направят дополнительно 925 млн рублей. Двумя годами ранее Дагестан наряду с Чечней и Ингушетией стал получателем субсидии в 3 млрд рублей. Глава Минкавказа Лев Кузнецов год назад заявлял, что всем субъектам Северо-Кавказского федерального округа нужно свыше 40 млрд рублей, чтобы решить проблему с трехсменкой.

Школы_3 Врио министра образования и науки Дагестана Ширали Алиев Фото: dagminobr.ru

В прошлом году, по данным Минобрнауки РФ, в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Ставропольском крае и Чечне в рамках профильной госпрограмммы было создано 5,5 тыс. школьных мест. На эти цели было потрачено 3,6 млрд рублей. Наибольшую сумма получила Чечня — 1,287 млрд рублей, Дагестан немногим меньше — 1,254 млрд. В 2016-м субсидии на возведение школ были разделены между тремя республиками — Дагестаном, Чечней и Ингушетией. Последняя получила самый крупный транш — примерно 929 млн.

Автор цитаты «Этих денег недостаточно, сейчас правительством инициируется вопрос об увеличении финансирования для Северного Кавказа», — отмечала в феврале первый замминистра образования Валентина Переверзева.

По данным на июнь, на Северный Кавказ приходится практически 10-я часть всех российских школьников — это примерно 1,2 млн ребят. В Чечне, например, были вынуждены ходить в школу в третью смену свыше 4,1 тыс. детей — 1,6% от общего числа детей. Трехсменка — лишь первый этап. Во вторую смену, по информации на предыдущий учебный год, учились 23% северокавказских школьников.

Ситуацию осложняет состояние инфраструктуры образовательных учреждений — времени откладывать ремонт попросту нет. Министр образования РФ Ольга Васильева приводила пример Северной Осетии, где работает построенная еще в 1876 году школа. В дагестанском селе Хебатли, например, дети в две смены ходят в школу, здание которой признано аварийным и подлежащим сносу: учащимся даже запрещено прыгать и бегать, потому что от тряски постройка может разрушиться. И даже начало ремонта еще не залог успеха. В Ставропольском крае работы в школе № 8 города Ессентуки затянулись на 10 лет, объект был сдан в эксплуатацию после перезапуска проекта только в январе 2018 года.

Школы_2 Учителя и ученики селения Верхний Джалган Дербентского района Дагестана проводят подготовку сельской школы к новому учебному году Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

На фоне незавидного состояния учебных учреждений в ловушке зачастую оказываются родители, с которых требуют деньги на ремонтные работы. На это главе Минобразования жаловались жители Махачкалы. Ольга Васильева назвала поборы недопустимыми и непозволительными и пообещала обсудить этот вопрос с руководством республики.

Из числа регионов, где до сих пор не решена проблема трехсменки, в прошлом году выбыла Ингушетия. Для этого понадобилось построить и реконструировать 37 школ. Еще в 73, по последним данным, дети учатся в две смены. В Карачаево-Черкесии проблема трехсменки не стоит, а вот число школ с двухсменкой достигает 179. До 2025 года по профильной госпрограмме в республике предполагается построить 26 школ.

Автор цитаты Количество школ — лишь одна беда, параллельно стоит вопрос о качестве образования. За последние три года, как отмечали в Минобразования, результаты по ЕГЭ улучшились втрое (в Ингушетии, например, в 2015-м больше четверти школьников не смогли сдать ЕГЭ). Вместе с тем сократилось число мошенников-стобалльников, из-за которых разгорались скандалы несколько лет назад. В том числе в 2013-м, когда в Дагестане после проверки треть работ выпускников, набравших свыше 80 баллов, была аннулирована.

Однако аномально высокие достижения в образовании до сих пор порой вызывают сомнения у федерального центра. Рособрнадзор в 2017 году решил проверить, справедливо ли получили золотые медали выпускники Карачаево-Черкесии. Чиновники насторожились из-за того, что число медалистов в республике вдвое превысило средний по России показатель. Награду получил каждый пятый выпускник, притом что в других регионах медалями награждают около 10% школьников. Были ли в итоге выявлены нарушения, неизвестно.

Подрастающая проблема

Строить школы вместе с бизнесом в Дагестане только начинают, а вот детсады этот опыт активно наработали в прошлом году. Республика числилась в пятерке отстающих по вводу мест в детсадах, несмотря на то что за последние 25 лет построила рекордное число дошкольных учреждений. Только с 2013-го там открылось 108 детсадов, способных принять 35 тыс. детей. Обеспечить местами еще 20 тыс. и закрыть очередь власти республики обещали в течение года. По числу частных детсадов Дагестан стал лидером в стране исходя из соотношения их количества и численности населения.

В прошлом году было создано 11 подобных учреждений, всего их работает около 40, заявляли власти. Еще восемь должны открыть в 2018-м. Предпринимателей, которые открыли свои дошкольные учреждения, поощряют местные власти: в Махачкале с 1 марта получат субсидию частные детсады, разместившиеся на первых этажах многоэтажных жилых домов. Пока на эти цели заложено 5 млн рублей. За каждого взятого на попечение ребенка бизнесмен будет получать 5,5 тыс. рублей ежемесячно. Им разрешается брать c родителей дополнительную плату, однако она не должна превышать 4 тыс. рублей. Проблему нехватки мест также решают с помощью создания при детсадах групп кратковременного пребывания, где малышей готовят к школе. Кроме того, власти поощряют создание семейных групп, оплачивая работу воспитателей и предоставляя необходимое оборудование.

Школы_4 Дети во время праздника в селе Асанта по случаю открытия нового детского сада Фото: ТАСС/Интерпресс/Виктор Погонцев

Ускоренными темпами решают проблему и в Ингушетии. За 2012–2017 годы, как утверждают региональные власти, местами в дошкольных учреждениях обеспечили свыше 60% детей в возрасте от трех до семи лет. Не хватает еще 7,2 тыс., в 2018-м планируется сократить очередь более чем на 10%. Чтобы полностью решить проблему, Ингушетии нужно 5,8 млрд рублей. Два года назад полностью избавились от проблемы нехватки мест в дошкольных учреждений три северокавказские республики — Кабардино-Балкария, Ставропольский край и Чечня. Обошлось это в общей сложности в 14 млрд рублей. Карачаево-Черкесия обеспечила всех местами в детсадах осенью 2017 года.

На Северном Кавказе очередь в детсады, а соответственно, и школы с учетом повышения рождаемости может вернуться в любой момент. В национальном рейтинге рождаемости за 2017 год, составленном проектом «Трезвая Россия» и экспертно-аналитическим центром при Общественной палате РФ, в десятке лидеров оказались сразу три северокавказские республики — Чечня, Ингушетия и Дагестан, разделив 2–4-ю позицию. Чечню, где при этом был зафиксирован самый низкий уровень соцкомфорта и худшие показатели по развитию детской инфраструктуры, обогнала только Республика Тыва. При этом в последние годы у субъектов СКФО сохраняются крупнейшие дотации в федеральном бюджете: в 2018-м их общая сумма составит 143,7 млрд рублей, притом что общая сумма транша в регионы — 645,1 млрд.