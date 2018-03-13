"Над повышением доходов нужно работать"

Президент России Владимир Путин посетил республику Дагестан, где сейчас идет масштабная антикоррупционная кампания, затронувшая и правительство, и районные власти. Глава государства пообщался с представителями дагестанской общественности и провел совещание по вопросам развития республики. Главное, подчеркнул российский лидер, вернуть Дагестану звание региона-донора, чтобы исключить зависимость от дотаций и субсидий из федерального бюджета. Только тогда удастся нарастить собственные производственные мощности, создать новые и хорошо оплачиваемые рабочие места и вывести республику и ее население на новый уровень жизни.

Во встрече с Владимиром Путиным приняли участие жители Цумадинского и Ботлихского районов, которые в 1999 году одними из первых подверглись нападению боевиков Басаева и Хаттаба с территории Чечни. Тогда сопротивление террористам вместе с военнослужащими оказывали и добровольцы из числа местных жителей. Часть из них присутствовала на встрече с главой государства. Перед совещанием с официальными лицами Владимиру Путину было важно узнать настроения простых жителей республики, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе беседы президент заявил о необходимости навести порядок в экономике Дагестана. Он обратил внимание жителей республики на то, что из примерно 600 автозаправочных станций налоги платят лишь единицы.

- Но куда-то и кому-то они же платят? Они забирают ваши деньги, деньги ваших детей, - сказал глава государства, подчеркнув, что борьба с коррупцией будет продолжена.

Как отметил Дмитрий Песков, речь на встрече шла и о развитии Дагестана в целом.

- Путин заверил участников встречи в том, что поддержка республики будет продолжена, - сообщил он. - Президент отметил важность того, чтобы у всех жителей России были равные возможности вне зависимости от того, где они проживают.



Во встрече принял участие врио главы республики Владимир Васильев, назначенный на эту должность 3 октября 2017 года. Именно после его прихода в республике прошла серия громких отставок и арестов чиновников разного уровня, подозреваемых в мошенничестве, коррупции и хищениях. В частности, были задержаны врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, бывший министр образования республики Шахабас Шахов, мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор республиканской столицы Магомедрасул Гитинов, глава Дербентского района Магомед Джелилов, заместитель руководителя дагестанской таможни Араз Галимов. Обыски прошли и в доме врио министра строительства и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова, однако сам чиновник успел покинуть регион.

Уже в ходе совещания президент обсудил развитие республики с обновленным руководством Дагестана. Владимир Путин отметил, что в прошлом году по ряду отраслей экономики региона зафиксирован рост. Так, промышленное производство увеличилось на 15,7%, а рост обрабатывающего сектора составил 19,5%.

- Но вопрос в том, за счёт чего и в Дагестане это достигнуто. Здесь нужно быть объективными. Это прежде всего за счёт заказов по линии оборонной промышленности, - заявил он.

Российский лидер также отметил успехи дагестанских аграриев: в прошлом году производство сельхозпродукции в регионе выросло на 5,1% - выше среднего уровня по стране. По словам Владимира Путина, важно, что такие результаты влияют на рост реальных доходов граждан.

- Вместе с тем хочу сразу отметить – и вы это знаете не хуже, чем я, – реальные доходы жителей Дагестана ниже, чем средние доходы граждан России по стране в целом. Над этим, над повышением доходов дагестанцев, безусловно, нужно работать, - подчеркнул он.

Одна из главных современных проблем Дагестана – зависимость от субсидий. Президент напомнил, что некоторое время назад регион не был дотационным, а считался донором.

- Надо вместе подумать, это, прежде всего, ваша задача, но при поддержке федерального центра нужно добиться того, чтобы это состояние вернулось в Дагестан, чтобы Дагестан не был на 70% зависим от дотаций и субсидий из федерального бюджета, - сказал президент. - Дело не в том, что жалко из федерального бюджета эти деньги. Дело совсем не в этом. Дело в том, чтобы поднять собственные производственные мощности, создавать здесь новые рабочие и хорошо оплачиваемые, интересные, высокотехнологичные рабочие места, чтобы вывести Дагестан и жителей Дагестана на новый уровень.

Необходимо сократить безработицу в республике, из-за которой местная молодежь вынуждена уезжать в другие субъекты, подчеркнул глава государства. Тормозит развитие региона и коррупция.

- Это беда не только Дагестана, - пояснил президент. - Но я убеждён, что у республики есть все возможности, чтобы выйти на новый уровень развития. Ключевые задачи – повышение уровня реальных доходов и заработных плат граждан, создание новых рабочих мест, модернизация инфраструктуры и социальной сферы. Нужно максимально задействовать конкурентные преимущества региона, - заявил президент, добавив, что нужно найти возможности для инвестиций в экономику Дагестана.

Завершая визит, президент отдельно пообщался с Владимиром Васильевым. Врио главы Дагестана заявил о намерении решить ситуацию с невыплатой налогов.

- Встречусь со строителями, есть вопросы: строят много, а налогов не видим. Я уже шутил, джинны, наверное, строят, потому что на стройке до 10 человек, а должна быть сотня как минимум, такой фонд заработной платы. Мы же за это потом платим, за то, что у нас не заработали, - пояснил он, добавив, что решать проблемы республики чиновники будут, "руководствуясь ощущениями людей".