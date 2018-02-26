Кавказ подготовит кадры для других регионов

Уровень безработицы в Северо-Кавказском федеральном округе в два раза выше среднероссийского. Об этом сообщил Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. На Кавказе, по мнению главы кабинета министров, можно готовить специалистов для предприятий в других регионах.

По данным Росстата, в IV квартале 2017 года в среднем по округу уровень безработицы составил 11%. Наибольшее значение этого показателя было отмечено в Ингушетии — 26,5%. В Чечне зарегистрирован уровень, почти в два раза меньший, — 13,8%, в остальных субъектах Федерации, входящих в СКФО, — еще меньше. При этом единственный северокавказский регион, где уровень безработицы ниже среднероссийского показателя (5,1%), — это Ставропольский край (4,9%).

— В 2010 году, когда был создан Северо-Кавказский федеральный округ, были приняты меры, которые принесли достаточно ощутимые результаты. Напомню, что зарегистрированная безработица в среднем снизилась практически втрое — я имею в виду цифры по округу — с почти полумиллиона человек до 135 тыс. человек. Но это зарегистрированная безработица, реальные цифры, конечно, были гораздо больше, — заявил Дмитрий Медведев.

При этом в СКФО сохраняются проблемы в сфере трудовых отношений. В частности, только половина выпускников учреждений среднего и высшего образования находит работу в округе.

Руководителям субъектов СКФО предложили обратиться к советскому опыту.

— На Кавказе можно готовить специалистов для конкретных отраслей и предприятий, которые могут быть востребованы в других регионах страны. Такой подход успешно применялся в советский период, и хорошие примеры есть и сегодня, — отметил премьер-министр.

В федеральном округе сохраняется высокий уровень неформальной занятости, напомнил председатель правительства.

— Особенно это касается туризма, сельского хозяйства, сферы услуг, торговли. Причина есть и объективная: нередко это связано с семейной структурой бизнеса — не все родственники устраиваются на работу. Но в этом есть проблема, потому что права неофициальных работников законом не защищены, — добавил глава правительства.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев в качестве иллюстрации теневой занятости рассказал о ситуации на автозаправочных станциях региона — там официально работают в среднем по два человека. По словам Владимира Васильева, у властей есть возможности фиксировать такие факты.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил руководство страны за поддержку. По его словам, благодаря реализации госпрограмм по созданию новых рабочих мест, привлечению иностранных и отечественных инвестиций удалось значительно снизить уровень безработицы в регионе. Десять лет назад этот показатель составлял 76%.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров предложил Дмитрию Медведеву провести специальное совещание с руководством ряда федеральных ведомств для решения проблемы безработицы в республике.

На поддержку СКФО ежегодно выделяется достаточно существенный объем бюджетных средств. В этом году регионы Северного Кавказа получат дотации на общую сумму 143,7 млрд рублей.