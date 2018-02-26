Минтруд повысит выплаты по безработице

Министерство труда и социальной защиты России готовит поправки в закон «О занятости населения в Российской Федерации». Новшества «позволят повысить минимальную и максимальную величины пособия по безработице».

«В ближайшее время законопроект будет размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Предлагаемые поправки касаются также условий назначения выплат и сроков выплат, уточняет «Финмаркет».

Сумма минимального и максимального размера пособия по безработице ежегодно устанавливается правительством, исходя из законодательства. Сейчас они составляют соотвественно от 850 до 4,9 тыс. рублей.

Как писал iz.ru, Госдума одобрила президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. По закону с 1 мая минимальный размер оплаты труда составит 11 163 рубля, что сопоставимо с прожиточным минимум трудоспособного населения.