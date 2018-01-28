Минтруд сообщил о снижении числа безработных россиян

Число безработных россиян снизится в текущем году почти на 100 тыс. человек, говорится в материалах Минтруда. Ведомство отмечает, что число безработных граждан снизится с нынешних 3,9 млн до 3,8.

«В декабре 2017 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, проводимого Росстатом, 3,9 млн человек, или 5,1% рабочей силы, классифицировались как безработные», — сообщает ТАСС.

Прогнозируется, что число нетрудоустроенных граждан сократится на 5%, добавляет телеканал «360».

По состоянию на сегодняшний день в органах службы занятости в качестве безработных официально зарегистрированы 747 тыс. россиян, пособие по безработице составляет от 950 до 4900 рублей.

Ранее Минтруд назвал заболевания для получения бессрочной инвалидности.