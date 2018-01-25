Минтруд спрогнозировал рост численности работающих пенсионеров

Число людей, работающих после наступления пенсионного возраста, к 2020 году вырастет с 7,6 до 8,2% от общего числа трудящихся. Об этом свидетельствуют расчеты Минтруда РФ.

Как следует из «Прогноза баланса трудовых ресурсов на 2018–2020 годы» ведомства, к 2020 году численность населения трудоспособного возраста снизится до 71,7 млн человек (в сентябре 2017 года она составляла 72 млн человек). Вместе с тем возрастет доля людей старше и младше трудоспособного возраста. По данным Минтруда, тенденции будут смягчены увеличением численности работающих лиц старше пенсионного возраста.

При этом эксперты констатируют постоянное снижение численности занятых пенсионеров. Вместе с тем, согласно официальной статистике, только 9% неработающих стариков хотели бы заняться посильным трудом.

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