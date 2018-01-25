Рынок труда могут поддержать старики

Доля людей, продолжающих работать после наступления пенсионного возраста, по расчетам Минтруда РФ, вырастет к 2020 году с 7,6 до 8,2% от числа всех работающих. Однако эксперты констатируют постоянное снижение численности занятых пенсионеров, а по официальной статистике, только 9% неработающих стариков хотели бы заняться посильным трудом.

Из «Прогноза баланса трудовых ресурсов на 2018–2020 годы» Минтруда РФ следует, что к 2020 году численность населения трудоспособного возраста снизится до 71,7 млн человек (в сентябре 2017-го она составляла 72 млн человек). Одновременно с этим вырастет доля людей старше и младше трудоспособного возраста. По расчетам ведомства, негативные для рынка труда демографические тенденции будут смягчены увеличением численности работающих лиц старше пенсионного возраста. Их удельный вес в составе трудовых ресурсов возрастет с 7,6% в 2016 году до 8,2% в 2020-м.

В прогнозе указано, что спрос на рабочую силу в прошлом году увеличивался. За январь–сентябрь 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в службы занятости, превысило уровень 2016 года на 18%. Но это не привело к повышению занятости пенсионеров, следует из данных Минтруда. С января по октябрь 2017 года численность пенсионеров выросла с 43,2 млн только до 43,4 млн человек. При этом доля работающих среди них, наоборот, снизилась с 22,9 до 20%.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов рассказал «Известиям», что количество работающих старше пенсионного возраста снижается с 2010 года.

— Я не могу разделить оптимизма Минтруда. Количество ликвидированных рабочих мест в последние годы превышает количество вновь созданных. И прогноз Минэкономразвития (темп роста ВВП до 2% в 2018 году) не гарантирует, что в стране возникнут дополнительные рабочие места, — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что в России сохраняется ситуация, когда пожилые работники подвергаются дискриминации. Несмотря на законодательные запреты, многие компании стараются избавиться от них. И большинство оптимизационных процедур проходит в основном за счет пенсионеров.

— Бюджетный сектор рынка труда — единственный, где сохраняются более или менее благоприятные условия для занятости людей старших возрастов, — сказал Александр Сафонов.

Он отметил, что в ходе социологического исследования, проведенного Академией труда и социальных отношений в 2017 году, выяснилось, что большинство пенсионеров не готовы работать. Основные причины заключались в плохом состоянии здоровья, отсутствии рабочих мест. Часто пожилые люди говорили об усталости от работы и о необходимости ухаживать за членами семьи.

По данным выборочного наблюдения содействия занятости населения, проведенного Росстатом в 2017 году, хотели бы иметь посильную работу, приносящую дополнительный доход, только 9,3% неработающих пенсионеров. 34% респондентов сказали, что не хотят работать. А абсолютное большинство заявили, что работать не могут (более 56%).

— У людей, вышедших на пенсию, меняется жизненная стратегия, да и состояние здоровья с возрастом не улучшается. Поэтому они очень редко меняют свое решение и вновь выходят на работу, — сказал директор Научно-исследовательского финансового института Минфина России Владимир Назаров.

Он подчеркнул, что рассчитывать на поддержание рынка труда можно в основном за счет людей, которые сейчас находятся в предпенсионном возрасте. Но на желании пожилых людей продолжать работать может отразиться тот факт, что работающим пенсионерам не индексируют пенсию.

— В какой-то момент это может стать причиной прекращения трудовой деятельности и ухода на пенсию. Но пока это касается категорий населения, у которых пенсия очень близка к прожиточному минимуму, — сказал Владимир Назаров.

Исполнительный директор Союза пенсионеров России Николай Чеботарев рассказал «Известиям», что пожилым людям сложно прожить только на одну пенсию, тем более что многим приходится помогать своим детям и внукам. Тем не менее многих пугает отмена индексации пенсии, и они отказываются от подработки.

Работающие пенсионеры получают страховую пенсию без учета проводимых индексаций с 2016 года, напомнили в Пенсионном фонде России. На протяжении двух лет возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходило спустя три месяца с даты увольнения. В 2018 году эта процедура тоже занимает три месяца, но они будут пенсионеру компенсированы.