Путин на встрече с жителями Дагестана говорил о борьбе с коррупцией

В Дагестане президент РФ Владимир Путин встретился с представителями общественности. Он подчеркнул, что встреча специально состоялась до совещания с руководством Дагестана, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент уверен, что новое руководство Дагестана сможет наладить ситуацию в республике, в том числе в сфере борьбы с коррупцией.

«Глава государства выразил надежду на то, что новое руководство сможет наладить ситуацию в республике в кратчайшие сроки, и пообещал соответствующую поддержку из федерального центра», — подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, «Путин выразил уверенность, что поддержку в борьбе с коррупцией окажут и многие дагестанцы — честные люди, болеющие за республику».

Среди участников встречи были жители Ботлихского и Цумадинского районов республики, отметил «Интерфакс».

«Многих из них Путин встречал в 2000-х годах, когда посещал республику после операции по борьбе с террористами», — уточнил Песков.

Как писал iz.ru, ранее глава государства сообщал, что борьба с коррупцией в Дагестане проводится в интересах народа и она будет продолжена.