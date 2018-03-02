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Главу Дербентского района задержали в Дагестане

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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В Дагестане по подозрению в превышении полномочий задержан глава Дербентского района Магомед Джелилов, заявил старший помощник руководителя республиканского управления СК РФ Расул Темирбеков.

«Джелилов задержан на двое суток. Дело передано в суд для избрания меры пресечения», — сказал представитель СК «РИА Новости».

Следствие полагает, что Джелилов в 2015 году подписал постановление о выделении двум местным жителям участков земли площадью по 1 га для ведения личного хозяйства. Подписание постановление чиновник произвел незаконно и с превышением должностных полномочий. В итоге был причинен ущерб в 2,2 млн рублей.

Напомним, Дагестан в начале февраля прогремел на всю страну с серией коррупционных скандалов. По подозрению в хищениях из регионального бюджета на сумму более 100 млн рублей арестован на два месяца председатель правительства республики Абдусамад Гамидов. Также были задержаны его заместители и бывший министр образования Дагестана.

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