В Махачкале задержан начальник отдела по борьбе с оргпреступностью. Хайбулу Ибнухаджарова подозревают в финансовых махинациях. По версии следствия, он организовал незаконную схему получения выплат. Также уголовные дела заведены на двух сотрудников МВД по Дагестану. Офицеров обвиняют в фальсификации командировочных расходов. В январе 2018 года в регион для проверки приехала специальная комиссия. За время ее работы уже арестованы высокопоставленные чиновники. Врио премьера Дагестана и мэр Махачкалы содержатся под стражей в Москве.