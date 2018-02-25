Двое дагестанских полицейских подозреваются в аферах с документами

Двое дагестанских полицейских подозреваются в финансовых махинациях, сообщает республиканский главк МВД.

Одним из них является начальник отдела по борьбе с организованной преступностью угрозыска. Накануне его задержали, указывают источники ТАСС.

По версии следователей, в 2016 году подозреваемые предоставили фиктивные отчетные документы, по которым незаконно получили деньги на компенсацию расходов на служебные командировки.

Проводится проверка. Решается вопрос об их увольнении со службы по отрицательным мотивам.

5 февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция. Были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников, в том числе врио главы правительства Абдусамад Гамидов. Их подозревают в хищениях из бюджета на 100 млн рублей.

Сейчас в республике работают силовики из Москвы, чтобы оценить состояние законности в Дагестане. В связи с этим местные власти грозят возбудить новые дела о хищении госимущества.