Вычистить сор

Ужесточение контроля над экспертизой учебников необходимо, считают эксперты. Чем жестче требования, тем меньше некачественных пособий с такими перлами как «Волга впадает в Черном море». А сейчас их хватает: почти треть учебников из тех, что могли попасть в список рекомендованных для школ, получили «незачет» от привлеченных государством независимых экспертов. Подробнее читайте в материале портала iz.ru.

Подумаешь, перепутали

Эксперты забраковали 30% учебников из числа тех, что должны были попасть в перечень рекомендованных для школ, заявила «Известиям» в конце апреля глава Минобрнауки России Ольга Васильева. Ведомство в этом году решило впервые провести дополнительную экспертизу всей школьной литературы, которую издательства предложили для включения в список рекомендованных. Такое решение было принято в начале года на заседании научно-методического совета. Нанятые Российской академией образования по заказу министерства независимые эксперты проанализировали около 1800 учебников.

u1 Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Сейчас ответственность за экспертизу учебников лежит на издательствах. Они заказывают её у подрядчиков за свой счет. При наличии бумаг, подтверждающих одобрение специалистов, учебник имеет все шансы попасть в список рекомендованных для российских школ. Так могло произойти и с теми 300, которые забраковали по итогам независимой экспертизы Минобрнауки.

И тогда, например, на уроках музыки шестиклассникам в рамках домашнего задания предложили бы написать свой вариант биографии Моцарта — такое задание значилось в одном из забракованных учебников, рассказывали в министерстве образования. В учебнике по ОБЖ эксперты нашли грубую фактическую ошибку: изображение зенитного ракетного комплекса США обозначили как «ракетный комплекс ПВО России». И это лишь самые яркие примеры — специалисты нашли множество опечаток, неточностей, неправильных формулировок в определениях.

Если научно-методический совет по учебникам при министерстве утвердит её результаты, не соответствующая стандартам литература не попадет к школьникам.

За Волгу ответишь

Возникает много вопросов не только к качеству экспертизы учебников, но и к исполнению предписаний. «У нас есть пример от РАН, когда учебник был детально проверен, однако, согласно сообщениям в СМИ, в нем содержится информация о впадении реки Волги в Черное море», — рассказывала Ольга Васильева.

Механизм экспертизы можно изменить — проводить её под контролем и на средства государства. Такую инициативу 30 марта озвучил замглавы Минобрнауки Павел Зенькович на парламентских слушаниях в Госдуме. При нынешней схеме качество проверок и объективность экспертов, которые их проводят, вызывает большие сомнения, подчеркивал он. Кроме того, еще одной мерой может стать введение ответственности за содержание учебных материалов. Она может быть возложена как на правообладателя, так и на конкретного эксперта, проводившего оценку.

u2 Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки заняться повышением качества экспертизы учебников летом 2017 года по итогам «Прямой линии». Глава государства подчеркивал, что содержание учебных пособий попросту отстает от реального положения дел, поскольку многие из них попросту писались 20-30 лет назад. «У нас, особенно в 90-е годы, в начале 2000-х, появилось несметное количество учебников. Это превратилось просто в бизнес на бюджетных деньгах», — отмечал он.

Многообразие без хаоса

«Контроль за организацией экспертизы учебников безусловно должно осуществлять государство. Что касается тех, кто собственно занимается экспертизой, это должны быть квалифицированные специалисты в своей области», — заявил в беседе с порталом iz.ru ректор РГПУ им. А. И Герцена Сергей Богданов.

Все 1800 учебников, которые предложили издательства в ФПУ и частично забраковали независимые эксперты, ранее получили положительные экспертизы по заказу издательств. «В такой ситуации шансов получить объективную экспертизу достаточно мало», — подчеркивает Богданов.

Обращает внимание эксперт и на значительное количество учебных линеек в перечне рекомендованных школам. «Кроме того, есть еще одна очень серьезная неправильная вещь, которая заложена сейчас в самом положении об экспертизе, — подчеркивает специалист. — Речь идет об экспертизе отдельно взятой линейки. Никто не рассматривает этот вопрос на фоне того, что уже существует». Сейчас складывается ситуация, когда в одном классе одной школы могут учиться по 14 учебникам математики, а в целом по России используется около 70 учебников по русскому языку, объясняет Сергей Богданов. При экспертизе нужно проводить сравнение с уже существующими пособиями, задавать вопрос: зачем нужно именно это пособие?

u3 Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Лицензии на знания

Доцент кафедры педагогики и педагогической психологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова, психолог Ирина Серафимович рассказала порталу iz.ru, что в процессе работы с образовательными учреждениями сталкивалась с проблемами, которые возникают из-за несоответствия учебников и творческих заданий тем или иным параметрам. У всех разные требования к учебным пособиям, из-за чего возникает неразбериха: «У кого-то — качество бумаги, у других количество заданий, у третьих — требование к количеству заданий или чтобы в авторах числился именно коллектив специалистов». «Когда есть госконтроль, единая система требований, критериев к учебникам, тогда, конечно, у издательств, которые их выпускают, меньше шансов допускать нарушения», — считает специалист.

По мнению Серафимович, контролем экспертизы учебников мог бы заниматься единый орган, работающий по принципу лицензирующих. Это может усложнить процедуру оценки, добавить новой работы в том числе издательствам, однако это даст возможность по единым лекалам мерить все учебники. Не будет пособий, в которых представлена точка зрения лишь одного ученого или практика, а остальные выставлены как априори неправильные, приводит пример собеседница портала.

Ужесточение процедуры экспертизы и самих требований естественным путем повлечет сокращение федерального перечня учебников, рекомендованных для образовательных учреждений. На его «раздутость» не первый год жалуются как эксперты, так и родители школьников. Сейчас же авторам и издателям учебников, по-видимому, слишком легко удается выйти на рынок.