«Пусть попробуют уволить всех»

История с увольнением омской учительницы Виктории Поповой из-за фотографий в купальнике вызвала в обществе жаркие дискуссии. Снимки девушки в слитном купальнике опубликовала в своем профиле в Instagram модельная школа для девушек с пышными формами.

Фотосъемку в популярном ретростиле pin-up увидели родители учащихся, после чего побежали с жалобами к директору. Руководство школы № 7 незамедлительно предложило 26-летней учительнице истории и обществознания написать заявление об уходе по собственному желанию. Завучу школы показалось, что такой внешний вид не соответствует «высокому званию учителя». В итоге Попову уволили за нарушение устава школы. Однако после того как о ситуации узнали в региональном министерстве образования, директора школы Дмитрия Кошелева вместе с учительницей позвали на встречу, во время которой руководству учебного заведения настоятельно рекомендовали вернуть Попову на работу.

После того как об истории написали СМИ, мнения разделились. Поборники морали ратовали за то, что публиковать подобные снимки на всеобщее обозрение неуместно. В то же время преподавательское сообщество сплотилось в намерении отстаивать право учителей на частную жизнь. Преподаватели запустили флешмоб #учителятожелюди, в рамках которого начали публиковать пляжные фотографии в поддержку Поповой в своих соцсетях. К акции присоединилась заместитель министра культуры Омской области Анна Статва, которая раньше работала учителем, однако под давлением негодующей общественности она вскоре удалила фотографию в купальнике. Самые смелые и яркие из фотографий учителей — в подборке портала iz.ru



Публикация от Rachel Engelman (@minty_february) 13 Июн 2018 в 12:18 PDT

Публикация от Natalia Lodkina (@lonatali) 12 Июн 2018 в 11:04 PDT

Публикация от ELIZAVETA KRUGLYAKOVA (@liaveta) 12 Июн 2018 в 12:36 PDT