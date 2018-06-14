«Пусть попробуют уволить всех»
История с увольнением омской учительницы Виктории Поповой из-за фотографий в купальнике вызвала в обществе жаркие дискуссии. Снимки девушки в слитном купальнике опубликовала в своем профиле в Instagram модельная школа для девушек с пышными формами.
Наша шикарная Виктория, записывайтесь скорее @plussizeomsk осталось правда пару мест на июнь, уже ведём запись на июль!!#plussizeblogger #plussizefashion #plussizestyle #plusmodel #plussize #модельноеагентство #модельноепортфолио #модельноеагентствоомск #модельноеагентство
Публикация от 🦋🦋🦋EKATERINA🦋🦋🦋BREDOVA🦋🦋🦋 (@katuushhaa) 7 Июн 2018 в 5:23 PDT
Фотосъемку в популярном ретростиле pin-up увидели родители учащихся, после чего побежали с жалобами к директору. Руководство школы № 7 незамедлительно предложило 26-летней учительнице истории и обществознания написать заявление об уходе по собственному желанию. Завучу школы показалось, что такой внешний вид не соответствует «высокому званию учителя». В итоге Попову уволили за нарушение устава школы. Однако после того как о ситуации узнали в региональном министерстве образования, директора школы Дмитрия Кошелева вместе с учительницей позвали на встречу, во время которой руководству учебного заведения настоятельно рекомендовали вернуть Попову на работу.
После того как об истории написали СМИ, мнения разделились. Поборники морали ратовали за то, что публиковать подобные снимки на всеобщее обозрение неуместно. В то же время преподавательское сообщество сплотилось в намерении отстаивать право учителей на частную жизнь. Преподаватели запустили флешмоб #учителятожелюди, в рамках которого начали публиковать пляжные фотографии в поддержку Поповой в своих соцсетях. К акции присоединилась заместитель министра культуры Омской области Анна Статва, которая раньше работала учителем, однако под давлением негодующей общественности она вскоре удалила фотографию в купальнике. Самые смелые и яркие из фотографий учителей — в подборке портала iz.ru
Поддержка Учителю из Омска. Посмели уволить за фото в купальнике! Безобразие. С радостью принимаю участите в акции #учителятожелюди
Публикация от EkaterinaK (@mademuazelekaterina) 12 Июн 2018 в 12:38 PDT
#феодосия 2012 2010 год Поддерживаю #ВикторияПопова из #омск Могу смело это сделать, потому что почти 6 лет не работаю в школе #учителятожелюди #учитель #школа
Публикация от Ирина С&S (@irkahod) 12 Июн 2018 в 6:52 PDT
#учителятожелюди Право делать то, что хочется в нерабочее время👩🏫👩🎓🧚🧘
Публикация от Tkachenko Polina (@tkachenkopolina94) 12 Июн 2018 в 1:39 PDT
#учителятожелюди . Возможно, я многих удивлю, но учителя тоже могут увлекаться чем-то, помимо школы и попыток просветления детей, у нас тоже есть друзья, с которыми мы так же, как и простые люди собираемся компанией и отдыхаем, ходим в караоке, кафе и клубы. Периодически у нас бывает отпуск, когда мы можем поехать на отдых, и делать фото, например, в купальнике. Благодаря силе интернета, такие фото сразу же становятся темой обсуждения. Конечно, я понимаю, что для детей увидеть учителя летом на улице, да ещё и не дай бог в шортах с дырками и бесформенной футболке это настоящий шок и об этом дискутируют со всеми с друзьями и родственниками ещё ближайший месяц. Но, надо же помнить, что учителя такие же люди, как и все. И в свободное от любимой работы время, они могут заниматься чем угодно (ладно, в рамках приличия) и имеют право на отдых и личную жизнь. Думаю скоро начать открывать небольшие тайны учителей в своих stories . . . PS. В сети сейчас проводится флешмоб, к которому я тоже с удовольствием присоединяюсь, в поддержку учительницы из Омска, которая была уволена за фото в купальнике. Так что перейдя по первому хэштегу можно найти много интересных фотографий и непривычных фотографий учителей. 😜 Пишите в личку, что вы думаете по поводу данной ситуации, флешмоба и тайн учителей. 👨🏼🏫 . . . #teacher #учитель #волгоград #россия #пхукет #тайланд #отпуск #отдых #followme #followforfollow #follow4follow #follow #like #like4like #likeforlike #liketime #likeforfollow #флешмоб
Публикация от Nikita Spakhov (@nikita_spakhov) 13 Июн 2018 в 12:43 PDT
Не могу не поддержать коллегу из Омска😌 #тыжучитель #учителятожелюди
Публикация от Мысли о жизни судентки ВГУ (@olga_zhu) 12 Июн 2018 в 3:21 PDT
Публикация от Rachel Engelman (@minty_february) 13 Июн 2018 в 12:18 PDT
Я тоже решила поддержать омскую коллегу, которую уволили из-за фото в купальнике 🤷♀️🤦♀️#учителятожелюди не забывайте об этом! И я не понимаю, почему личная жизнь педагога должна как-то влиять на его профессию?! В общем, жду,когда в этой стране прекратится маразм, и дурацкие предрассудки перестанут существовать !🤦♀️
Публикация от M А R I N A (@marina__veber) 13 Июн 2018 в 12:20 PDT
На днях в Омске уволили учительницу за фото в купальнике. Меня заставили удалить прошлый акк в #инстаграм за "свободные мысли и фривольные фото". Так что дискриминация педагогов - моя тема. В поддержку флешмоба #учителятожелюди сегодня здесь это прошлогоднее фото. Мы тоже имеем право на красиво одеться и говорить о чем думаем. #мыслиотолеси #волга #пляжныйсезон
Публикация от Олеся (@drazeba1) 12 Июн 2018 в 6:54 PDT
Публикация от Natalia Lodkina (@lonatali) 12 Июн 2018 в 11:04 PDT
Публикация от ELIZAVETA KRUGLYAKOVA (@liaveta) 12 Июн 2018 в 12:36 PDT
Ммм.... Присоединяюсь таки к флэшмобу #учителятожелюди #фотоархив #фотолены #фотолето
Публикация от irina gamanukha (@irina_gamanukha) 13 Июн 2018 в 12:40 PDT
#учителятожелюди Обычно я такие вещи не поддерживаю, но этот случай из Омска, это просто маразм, пусть попробуют уволить всех!
Публикация от Ксю 😜 (@kseniay_che) 13 Июн 2018 в 12:31 PDT
Поддерживаю акцию #УчителяТожеЛюди 👨🏫 Пост-флешмоб в поддержку учительницы Виктории Поповой из Омска, которую уволили из школы за фото в купальнике. Учитель как и все остальные имеет право на личную жизнь вне школы! Думаю, что родителям вместо просмотра страниц учителей, должны чаще обращать внимание на то, что размещают в соц. сетях их дети 👶
Публикация от Андрей Дзен (@and092) 13 Июн 2018 в 1:10 PDT
Публикация от Вера Стёпина-Горбунова (@stiopinagorbunova) 13 Июн 2018 в 1:38 PDT