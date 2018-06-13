Омский педагог после скандала с купальником вернется работать в школу

Учительница истории Виктория Попова, которую администрация омской школы № 7 вынудила уволиться из-за появившейся в интернете фотографии в купальнике, вернется на работу в это же учебное заведение. Об этом рассказала пресс-секретарь Министерства образования Омской области Илья Крылич.

«У Виктории сегодня была еще встреча (c министром образования региона Татьяной Дерновой. — Ред). Она приняла решение остаться в этой же школе», — приводит слова Крылич ТАСС.

Скандал вокруг педагога разгорелся в начале июня, когда в Сети появились ее фотографии в купальнике, что сочли нарушением школьного кодекса этики учителей.

Позже выяснилось, что Попова в свободное время занималась в модельной школе и снималась в плавательном костюме. Более того, фотографии опубликовала не сама учительница, а модельная школа в рекламных целях.

Увольнение вызвало резонанс в Сети, где многие пользователи вступились за учительницу. Более 100 российских педагогов присоединились к акции в поддержку Поповой, в рамках которой выкладывали свои фотографии в купальных костюмах, сообщает информационное агентство НСН.