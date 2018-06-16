Социально опасный пин-ап

Теперь, как только в сетях вспыхивает флешмоб в чью-то поддержку, это значит, наверняка где-то случилась какая-то дичь. Она и случилась, когда руководство общеобразовательной омской школы №7 попросило с работы свою учительницу, 26-летнюю Викторию Попову, после публикации в сети ее фотографий в купальнике. Подробности — в материале портала iz.ru.

Речь шла ни много ни мало «об уроне имиджу школы… и высокому званию педагогического работника». По требованию администрации модель положила на стол заявление «по собственному желанию» и вылетела за порог. Но никто не предполагал, что дело примет совсем другой оборот и показательная порка встретит массовое сопротивление.

После новостей об уволенной учительнице интернет наводнили тысячи постов с фотографиями красоток в купальниках под возмущенным хештегом #учителятожелюди. Педагоги поддержали коллегу и показали всей стране, сколько очаровательных женщин работает сегодня в сфере образования.

То, что фото в стиле пин-ап в купальнике в горошек опубликовала даже не сама Виктория, а модельная школа, в которой она занималась, для администрации было несущественным. Хотя женщина могла и всю свою страницу в сетях украсить собственными изображениям. В сущности, ее дело, как и чем (в рамках закона) занимать свободное от работы время. Но не тут-то было. Ревнителей морали не волнуют такие мелочи, как частная жизнь. С учительницей расправились так быстро и беспощадно, что возникли подозрения о чем-то действительно вопиющем, оставшемся за кадром общественного внимания.

p Виктория Попова Фото: instagram.com/katuushhaa

Наверняка на самом деле историчка запостила на официальном сайте школы какие-нибудь порноролики с бегущей строкой и информацией о закладках героина по всему городу, уничтожила репутацию учебного заведения, нанесла непоправимую травму своим ученикам и их родителям, подвела под монастырь руководство, и вообще завтра приедут с комиссиями из столицы.

Но не было ни порносъемок, ни дела о наркотиках, взятках или совращении малолетних. На этот раз всё дело оказалось именно в горошке. Учительница даже не водила детей по «спорным» выставкам и спектаклям (что тоже достойно отдельного ответного флешмоба и хештега). Но общественность увидела педагога не в глухом костюме с юбкой ниже колен, с халой на голове, с прямой спиной и строгим взором, а в кокетливой позе и в облегающем купальнике. Это ж какое потрясение основ! Аморальность и безнравственность победили невинность и чистоту. И ведь не только администрация омской школы осудила учительницу-«праститутку». Интересно было бы подсчитать, сколько ханжей старой и новой выделки возмутились «откровенными фото» Виктории и поддержавших ее коллег. Навскидку можно сказать, что процент вышел бы внушительным.

Обаяние фильмов советского времени, всех этих «Доживем до понедельника», «Дорогой Елены Сергеевны», «4:0 в пользу Танечки», «Республики Шкид», «Большой перемены» и многих других — опорная часть культуры и генокода нескольких поколений. Вполне возможно, что вы не сможете представить себе героиню Ирины Печерниковой в образе Виктории Поповой. Но в этом и нет никакой необходимости. У каждого времени своя этика и эстетика.

Личность современного преподавателя оказалась драматически десакрализирована. Романтизм и престиж профессии остались в прошлом, и сегодня мало кто даже из финансово успешных преподавателей частных школ утвердительно ответит на вопрос, уважают ли их профессию так же, как и раньше. Однако из-за работы с детьми на всех лежит особая ответственность, от педагогов всегда многого ждут, что и понятно. Но понятен и посыл флешмоба #учителятожелюди, хотя бы в вопросах того, как проводить свое свободное время, что носить, как выглядеть и что постить на своих страницах в социальных сетях.

Все эти словеса о «высоком звании педагогического работника» сегодня крутятся, как пафосный мусор, в мире современных детей и подростков, выросших в эпоху тотального интернета и сетевой активности. Вопрос не в том, хуже они или лучше, они адекватны времени. И вполне возможно, посади сегодня за одну парту Петрова с Васечкиным да парочку современных лоботрясов, это будет похлеще встречи инопланетных культур. Но на самом очевидном, поверхностном уровне специфики интересов, информированности и способов коммуникации. По сути, и те, и другие остаются всё теми же детьми, к которым во все времена нужно уметь найти подход и постараться внушить им мысль, что учиться не менее интересно, чем валять дурака за соседскими гаражами или в интернете.

Опыт взаимоотношения с педагогами — это личная страница истории буквально каждого. Кинематограф, литература и культура в целом формировали идеалы и формулировали конфликты. Каждый конкретный учитель благотворно или разрушительно влиял на психику каждого конкретного ученика и на его любовь к тому или иному предмету.

Ужасные и прекрасные педагоги незабываемы. Все помнят своих тиранов и мучителей, которые измывались над отстающими и держали в страхе целые классы, превращая процесс обучения в пытку и внушая ненависть к математическим формулам или художественному тексту. Многие до глубокой старости не могут забыть, как паниковали на уроках деспотичных преподов. И неважно, в какие времена – довоенные, постперестроечные или рыночные, но дети всегда тянутся к тем, кто с ними на одной волне, кто им понятен и близок, кто не запугивает, не манипулирует и не идет путем репрессий. Им необходим наставник из того мира, который они знают, человек, способный к коммуникации в атмосфере свободы и равенства (пусть и условного), а не надсмотрщик, каратель и конвоир из прошлого века.

И вот тут мы опять возвращаемся к Виктории Поповой из омской школы №7. Сложно сказать, хороший она педагог или нет, хотя по опросам паблика «В контакте» у учеников своей школы она входит в число любимых учителей. В любом случае, нравится это кому-то или нет, но 26-летняя преподаватель живет жизнью современной женщины, в которой молодые люди, педагоги, космонавты и даже военные постят в сетях селфи и позволяют себе фотосъемки, иногда, о ужас, даже эротические.

Они участвуют в публичных дискуссиях, ходят на митинги и, по мере возможностей и особенно вне профессиональной жизни, одеваются по своему вкусу, а не из-под палки адептов того или иного профессионально-этического дресс-кода. И если педагогу из Омска или врачу из Саратова нравятся их фото в купальнике, если таким образом они разбираются с собственными комплексами, которые, несомненно, есть и у них, и не вымещают их на своих учениках или пациентах, то спасибо большое им, школам моделей, социальным сетям и временам больших свобод.

Учительницу уволили не за «неподобающее обращение с детьми», а за «неподобающие снимки». «Неподобающие» с чьей точки зрения? Родителей и руководителей, которые любое отклонение от безопасной с их точки зрения нормы считают нравственным падением и в фотографиях молодой женщины видят угрозу счастливого будущего их подопечных? Ханжей и моралистов, для которых «стращать, запрещать и не пущать» — спасительная формула сопротивления настоящему миру, такому, какой он есть, в котором фото в стиле «доморощенный пин-ап» являются, ну безусловно, тем самым злом, от которого необходимо самыми жесткими и решительными методами ограждать подрастающее поколение?

Не надо делать героиню из Виктории Поповой, хотя она и молодец и в лиге боди-позитива ей давно стоило выписать медальку, и не одну. Но она, судя хотя бы по ее фото, гораздо дальше продвинулась в вопросах освоения внутренних свобод, чем высокоморальная администрация учебного заведения и все вместе взятые обеспокоенные родители. Одной из самых жестких систем в стране, педагогической, уже наштамповавшей не одно поколение задавленных, забитых, мстительных и отчаянных подростков, пора в очередной раз скрипнуть старым колесом на повороте и признать, что да, вот такие сегодня ее рядовые учителя: молодые, красивые и смелые. Да, они днем учат детей, а в свободное от этой престижной, благодарной и высокооплачиваемой работы стреляют в тире, танцуют грязные танцы, участвуют в фотосессиях и даже, какой кошмар, занимаются сексом.

Нет больше запроса на соответствие высоким идеалам, есть запрос на нормальных людей, которые могут преодолеть атмосферу страха, формализма и запретов и попытаться вырастить поколение свободных детей, способных на равных разговаривать сначала со взрослыми, а потом и друг с другом, независимо от социального статуса и общественного положения.

Спросится ли с этих педагогов? Безусловно. Но не за веселенький купальник, а за воспитание и образование своих подопечных. С которыми меньше всего сегодня связана ставшая помимо ее воли скандальной фотосессия молодой омской учительницы.

Неизвестно, сколько прекрасных специалистов, профессиональных работников и людей с чувством юмора подобные высосанные из пальца дела о несоответствии «высокому званию» оставили без работы и испортили репутацию. Но то, что возмутившийся цех своим флешмобом «отбил» Викторию Попову, это хороший знак.

Социальные сети способны работать как социальные силы, в данном случае на стороне света. Хорошо бы еще извиниться перед попавшей под нелепую раздачу учительницей. А еще лучше поставить лайк ее фото. Очаровательная же женщина.